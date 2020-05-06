Ali Koç'un sağ yanında Burhan Karaçam; sol yanında Semih Özsoy vardı.

Üçlü sacayağı olarak yönetim kurmuşlar ve devrim yapmışlardı. Semih Özsoy ile Burhan Karaçam yalnız bir odada kalsalar birbirlerini boğazlarlar.. Yani iki isim de birbirini hiç sevmez. Şimdi bu iki isim de yönetimde yok. Ali Koç, sadece 2 yılda birbirinden tamamen zıt iki yöneticinin ikisiyle de birden uzaklaştı. Şimdi bu iki zıt ismin ikisinin de ortak bir noktası oluştu: "Başkanın çevresi dar bir kadro tarafından çevrildi.."

Başkanın çevresi kalabalık. Ama gerçekten overrated olmayan birileri var mı? İşte orası muamma.

Gelin bir kaç kritik soru soralım:

• Tamam Semih Özsoy yanlış adam, tamam Burhan Karaçam da yanlış adam diyelim.. Peki yanındaki dar çevre doğru isimlerden mi oluşur? Doğru isim Gürel Aydın mıdır?

• Ali Koç'un başkanlığı altında; Ömer Temelli - Nezih Barut - Raif Dinçkök - Şekip Mosturoğlu - Hakan Bilal Kutlualp - Serhat Çeçen - Ozan Balaban - Ahmet Özokur - Acun Ilıcalı gibi isimlerden oluşan bir yönetim kurulu olsa, daha mı iyi olur daha mı kötü olur?

• Başkan kendine Jupp Heynckes'i danışman alsa daha mı iyi olur daha mı kötü olur?

• Şimdiki yönetimde Ali Koç dışında F.Bahçe - futbol ve Türkiye gerçeklerini bilen kaç kişi vardır?

• Yukarıda saydığım ve isimleri çoğaltılabilecek bir çok tecrübeli ve üst düzey isim olsa F.Bahçe hem kurullarda, hem TFF'de hem siyasette hem de Samandıra'da daha güçlü olmaz mı?

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Bunlar başta Ali Koç'un sonrada tüm Fenerbahçeliler'in sorması gereken sorulardır.

Bence 2021 sonunda yapılacak olağan genel kurulu beklemden yönetimin güçlendirilmesi; Ali Koç başkan için hayatidir. Kendisi olağan kongreyi bekleme taraftarı olsa da ben de zaman kaybının en yüksek maliyet olduğuna inanıyorum.