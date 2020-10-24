Serdar Ali Çelikler, BB Erzurumspor - Galatasaray maçını yorumladı

"Cağ kebabı gibi 3 puan" 0:00 / 0:00

Erzurumspor'un santrforu Ricardo; devre arasına girilirken 1 (yazıyla:bir) kez ceza sahasına girdi ve müthiş bir çalımla Marcao'yu geçti, penaltıyı aldı.

Bu pozisyon dışında Erzurumsporlu forvetler ceza sahasında topla buluşamadı. G.Saray kalecisi Okan'ı penaltı dışında görmedik. İki bekinin 1 kez (yazıyla bir kez) bile sıfıra inemediği; forvetine top indiremeyen-getiremeyen-duran toplarda bile tehlike yaratamayan Erzurumspor; hocası Mehmet Özdilek'in çağ dışı futbolu ile bitirdi maçı. Bu en az 10 sene öncesinde kalmış olması gereken zihniyet ile Erzurumspor'un işi yine zor benden söylemesi. Ligin en kötü futbol oynayan takımı Kayseri'yi deplasmanda yenmeleri onları kandırmasın. Oyun namına tek bir olumlu hamle yapmadılar.

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G.Saray da kötü oynadı. Bu G.Saray'ı dün; ortalama bir Süper Lig takımı yakalasa bir yenilgi daha tattırırdı. Lakin rakip o kadar kötüydü ki G.Saray 3 puanı aldı. Adeta Erzurum'un muhteşem cağ kebabı lezzetindeydi! G.Saray ve Erzurumspor futbol olarak bu kadar kötü olunca oyun da sürekli durdu ve berbat bir hakem yönetimi oluştu. G.Saray adına olumlu 2 şey vardı:

1- 3 puan.

2- Falcao'nun penaltı dışında gol atması.

Bu maç acilen unutulması gereken bir 90 dakika ve önümüzdeki maça kadar G.Saray'ın iyi, çok iyi çalışması lazım.

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Gelelim hakeme;

• G.Saray'ın attığı gol: İbrahim Akdağ (ki berbat oynadı) topu Babel'e kaptıracağını anlayınca, Babel'den teması hissettiği anda kendini kolay yere bıraktı. Top döndü dolaştı Emre Kılınç'a gitti onun iyi olmayan vuruşunu Farnolle yumurtladı. Gol iptal edilse haksızlık olurdu. Bu kadar müdahale ile faul verilmemeli. Bu benim futbol anlayışım. Ama faul verilse de itiraz edilmezdi.

• Erzurum lehine verilen penaltı net. Burada Arda Kardeşler neden VAR'a bıraktı işi anlamadım. Çat diye çalması lazımdı.

• Falcao'nun atılmasına neden olan sarı kart bana göre yanlış. Dirsek ya da tokat yok. Erzurumsporlu bir futbolcu benzer pozisyonda atılsa ne hissederdi. Ama hakem attı.

Ama Arda Kardeşler benzer pozisyonlarda kart veremedi. Maçın hakemi tüm idari hakimiyetini kaybetti.

TFF'YE TALVARIYORUM

Bu berbat ötesi maçı lütfen TFF yönetim kurulu bizahmet bir oturup izlesin. Lütfen 90 dakika bu işkenceye katlansınlar. Bu SAHTEKARLAR LİGİ'ni düzeltmek için bu maçı izlesinler. Yatan kalkmıyor. Yatan "ahh"ları "vahhh"ları dünyayı alıyor. Her darbe alan 5 dakika yatıyor. Teması gören rakibi attırmak için tiyatro yapıyor. TFF'ye yalvarıyorum çok basit iki kural çıkaracaksınız;

1- Yerde bir oyuncu varsa topu taca atma yalanını hemen yasaklayın.

2- Yerde yatan adam 2 dakika saha dışına çıkartılsın. Sakatsa 2 dakikada anca tedavi edilir. Değilse bir daha yerde yatmayı aklına getirmez.