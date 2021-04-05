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Serdar Ali Çelikler: Ben bu filmi gördüm: Emre Hocaya 10 tavsiye

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin Denizlispor galibiyetini kaleme alırken Emre Belözoğlu'na önerilerde bulundu

Serdar Ali Çelikler: Ben bu filmi gördüm: Emre Hocaya 10 tavsiye

Fenerbahçe yeni 'Teknik Sorumlu'su (ne demekse?) ilk maçına, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'er puan kaybettiği hafta ligin en dibindeki takıma karşı çıktı.

Emre Belözoğlu'na Allah'ın bir lütfu idi bu. Hem iki rakibin kaybedecek hem de ligin en zayıf ekiplerinden biriyle oynayacaksınız. Sinan Gümüş 11'deydi.. Denizli, Hakan Kutlu'nun iyi planı ile önde basarak Fenerbahçe'ye oyun kurdurtmayarak başladı maça. Fenerbahçe felç oldu. Topu çıkaramadılar, çıkabildikleri ender anlarda da Pelkas ve Samatta top tutamadıklarından hemen kaybettiler. Bu devrede Sagal, biri Sacko'ya biri de Rodallega'ya 2 top çıkardı. Sacko'yu Szalai engelledi, Hugo'ya atılan pas golcünün arkasına geldi. Pozisyonları bulan misafir ekipti yani. F.Bahçe'nin bu yarıda kaleyi bulan şutu yoktu.

İkinci yarıya Belözoğlu, "Pas oyununu falan boşverin. 2. topları toplayalım" diye başlattı takımını. Biraz iyi çıkabilen bir takım gol atardı Fener'e ama Denizli çıkamadı. Çıkamadıkça atak yedi, bir sürü kornerden birinde Samatta ilk defa iyi bir iş yaptı. Aynı Samatta'nın şortuna çarpıp giren İrfan'ın şutu ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

1-0'dan sonra F.Bahçe rahatladı. Osayi ve Sosa ile pozisyonlar bulup harcadılar. İlk 45'de berbat bir futbol vardı. Gole kadar baskılı ama manasız bir oyun, golden sonra ise rahatlamış bir takım görüldü.

Emre Belözoğlu için puan olarak iyi bir başlangıçtı. Perşembe Malatya'yı yenebilirse F.Bahçe bence Antep maçına şampiyonluk havası ile çıkabilir.

Bunun için Emre Belözoğlu'na naçizane fikirlerimi sunayım:

• Bir kere bu fırsat kimseye verilmez. 10'da 9 kazanıp 1 berabere kalsan şampiyon olabilirsin ve ilk sezonunda kupa kaldırırsın. Bunun kıymetini çok iyi bilmen lazım.

• Bunun için, "Kankalar"dan "Kankacılık"tan vazgeçeceksin. Sinan Gümüş'ten sana da takıma da fayda gelmez. Gökhan iyi değilse Nazım oynar. Caner, eğer pas oyunu oynayacaksan oynamaz. Dünkü 2. yarı gibi oynatacaksan bu sistem Erol Bulut tarafından denendi ve tutmadı. Kankacılıktan vazgeçmelisin.

• Gustavo için "stoper oynar" diye düşünduğünü biliyorum. O olmasa orta sahada dalgakıranın yok. Yanında Sosa ya da İrfan oynar. Ozan da sağ önde ya da bana göre elindeki en iyi santrfordan daha iyi santrfor oynar.

• Samatta'yı tuttuğunu biliyorum. Gol de attı ama bence santrforda Ozan ya da Novak denenmeli. Samatta muhtemelen ligin en fazla hücum faulu yapan oyuncusudur. Samatta'ya çok güvenme.

• Osayi net acemi bir oyuncu. Kolye ile sahaya çıkılmayacağını bile bilmiyor. Sana Osayi'yi tavsiye eden dostumuzun takımında oynar, F.Bahçe'de ancak skor bulununca kontra için oyuna girer.

• Pelkas bu maç iyi değildi kabul. Ama skorer tek orta saha ismin. Ozan santrfor oynarsa Pelkas daha fazla alan bulabilir bence. Hemen vazgeçme ondan.

• Sosa'yı kazanmak önemli. İrfan'ı da. Bu ikisinden biri Gustavo yanında değerlendirilir oynamayan kanatta Ghezzal gibi kanat oyun kurucu denenebilir.

• En önemlisi bir OYUN belirlemelisin. Pas oyunu mu, kick and rush mı, kanat oyunu mu Malatya maçından sonra belirlemelisin.

• Geri dörtlü tamam ise önlerinde Gustavo-Sosa. Ön üçlüde Enner - Pelkas - İrfan en uçta da Ozan ya da Novak denerdim ben olsam. Her şartta ön alanda daha çok top tutan isimlerle oynardım.

• Denizli gibi ön alan presi yapan takımlara karşı nasıl çıkılacağını çalışmalısın.

• Son olarak da Ferdi gibi Cisse gibi Lemos gibi Sinan Gümüş'ü de pek düşünmeden dar kadro ile yola devam etmelisin.
☆☆

Şurada 5 maç önemli. 5 maçı Emre Hoca kazandırırsa kalan 4 maçta oyuncular-camia gereken sonucu alacaktır.

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