Ali Koç başkanın manevi kardeşi, arogan beceriksiz Demiyın'ı hakkindaki fikirlerim belli. Şimdilerde herkesin, ama herkesin eleşrirdiği bu ismin ne olduğunu, ne olacağını aylaaaaaaar öncesinden yazmıştım.

Bu beceriksiz arogan Fransız'ın asla ve kat'a başarılı olamayacağı kesin olmakla beraber bir iddiam daha vardı.. O da Demiyın'ın Footalent şirketiyle bir klik oluşturduğunu düşünüyordum. Bunu düşünmem için de birçok nedenim vardı. En başta istihbaratlarım. İstihbaratlar dışında da size anlatacağım bir tablo var... Önce o tabloya bir bakalım.

• Footalent menajerlik firması Batur Altıparmak ve Ömer Koray Uzun ortaklığından oluşuyor. Batur, 2003'ten beri Comolli'yi tanıyor. Ömer Koray Uzun ise 1907 Derneği üyesi ve o dernek bünyesindeki bir seminerde Comolli'yi Ali Koç ile tanıştıran kişi.

• Altınordu Kulübü, Ömer'in etki alanı. "Ortaklığın var mı?" diye sordum yokmuş. Ama bir nevi Altınordu'nun kulüp menajeri gibi Ömer Uzun.

• Şimdi... Bu sene Comolli'ye bu şirket, Altınordu'dan Barış ve Berke'yi sattı. Aynı şirketin bir başka oyuncusu kaleci Harun da Fenerbahçe'de.

• Hatırlarsanız F.Bahçe'nin Altınordu'yu satın alma; veya pozisyon satın alma planı vardı ve görüşmeleri Comolli yürütmüştü. O iş olmadı.

• F.Bahçe'nin yerli oyuncu scout şefi, Altınordulu Serhat Pekmezci oldu.

• F.Bahçe'nin şef scout'u ise Batuhan Hakçıl oldu. Batuhan Hakçıl, Footalent'te çalışıyordu.

• Hakçıl, scout şefi oldu ve 3 senedir takip ettiği Miha Zajc, Fener'e geldi.

• Son olarak Comolli kendisine yardımcı olarak scout ekibine Cihan Çiloğlu'nu ekledi. Cihan Çiloğlu da kulübe gelmeden önce Footalent'te çalışıyordu.

• Ömer Uzun, 1907'li olmasının yanı sıra aile şirketi de Koç Holding'in PR ajansı..

Tablo bu..

Bu tabloda "Klik yoktur" mu daha yakın duruyor, "Bir klik oluşmuş" mu siz karar verin.

İstihbarat kaynaklarım hem Ayew hem de Zajc transferinde Footalent'in de 'gizli' payı olduğunu söylüyorlardı. Bu bölümü tam doğrulatamadığım için yazıp söylememiştim.

Dün Batur ve Ömer ile 2 saate yakın bir sohbet gerçekleştirdik. Ben yukarıdaki tabloyu da sordum, transferlerde 'pay'ları olup olmadığını da..

İşte Footalent'in yanıtları:

◇ Biz (Footalent) hiçbir yabancı transferinde yokuz. Olamayız da. Comolli, hiçbir transferde "aracı" menajer kullanmıyor. Ayew'in de Zajc'ın da kendi menajerleri var ve Comolli doğrudan onlarla görüştü. Sadece bizim değil başka bir menajerin de kendi oyuncusu dışında başka bir menajere bağlı oyuncu ile ilgili bir transfer yapmış olması çok zor.

◇ Evet, Barış-Berke bizim oyuncularımız ve görüştük anlaştık. Harun'un transferi sonradan ortaya çıktı.Harun ile Beşiktaş da ilgileniyordu. Hatta F.Bahçe'nin Harun ile ilgilendiğini bize önce Bursaspor kulübü söyledi. O esnada F.Bahçe Volkan Babacan ile de ilgilendi. Sonra Harun'da karar kıldılar. Harun transferi bu şekilde gerçekleşti. Yoksa bir klik falan asla yok.

◇ Bizim Harun-Berke-Barış transferlerinden aldığımız toplam menajerlik komisyonu F.Bahçe'nin geçen sezon aldığıbir tek Türk oyuncunun menajerlik ücretinden az. (Yazarın notu: Söz edilen oyuncu Mehmet Ekici)

◇ Evet, Comolli başarısız oldu. Bu zaten belli. Transferleri tutmadı. Ancak kötü niyetli bir adam olduğuna asla inanmıyorum. (Yazarın notu: Bunu Altıparmak söyledi)

◇ Ömer Uzun: Comolli ile 26 Aralık'ta görüştüm, bir de 10 gün önce yemek yedim. Bu ikisi dışında tek bir görüşmem olmadı.

◇ Yukarıda anlattığım tablo: Bu tabloyu görünce insan ister istemez böyle bir kanıya kapılır. Batuhan ve Cihan ile ilgili gelişme şöyle oldu: Comolli bizi aradı, (Ömer Uzun'u aramış) ve 'Scout ekibi kuruyoruz önereceğin kimse var mı?' dedi. Biz de elimizdeki CV'leri gönderdik. Birkaç kişi ile görüştü Batuhan'da karar kıldı. Cihan'da da aynı süreç işledi. "Başka adam mı kalmadı ki 2 ismi de sizden aldı?" soruma ise "Birçok isimle görüştü. Batuhan ile Cihan'ı tercih etti. Hatta biz başka bir iki isim önerdik onları beğenmedi. Kulüp istedikten sonra zaten arkadaşlarımızı tutamazdık" yanıtını verdiler.

◇ "Serhat Pekmezci'den başka adam yok muydu ki yerli scout'u da senin etki alanındaki Altınordu'dan aldı bu Comolli" diye sordum, Ömer Uzun şöyle yanıtladı: Serhat'ı biz önermedik. Zaten Altınordu ile görüşmeler esnasında tanıştılar ki Serhat'tan daha iyi Türk oyuncu scout'u bulmak zor.

◇ Şu ana kadar F.Bahçe'ye yeni oyuncu sunmamışlar. Hatta bir transfer gündemli konuşması dahi yapmamışlar.

Batur Altıparmak ve Ömer Koray Uzun ile yaptığım görüşmeden notlar bunlar.

Bu arada F.Bahçe'nin diğer menajerlik firmalarıyla görüşme halinde olduğunu biliyorum. Mirsad Türkcan'ın Türkiye ortağı olduğu Fali Ramadani'nin şirketi ile sık görüşüyorlar. Comolli'nin pek sevdiği bir şirket olan Wasserman ile de.. Tolgay nedeniyle Ahmet Bulut; Serdar Aziz nedeniyle de Haluk Canatar ile tanıştılar. Yanal seneye de devam ederse daha farklı menajerlerle de çalışacaklardır. Yaz dönemi Kadıköy'de çok hareketli geçecek.