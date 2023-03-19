Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe değerlendirmesi: Hakemleri de yenmeyi bildi

Osayi'nin ilk ceza alanı dalışına Mete Kalkavan'ın ve VAR'ın bile iptal edemeyeceği bir penaltı oluştu. Enner beraberliği getirdi. Sonra Kalkavan, Ferdi'ye yapılan yüzde yüz faulü çalmadı. Yine bir şey olmamasına karşın yerde yatan Alanyalı var diye atağı kesmeyen, Ferdi'ye vurmak üzere olan Candeias'ın atılmasına kıyamayacak olan Mete Kalkavan haklı olarak itiraz eden JJ'yi attı. Klasik olarak Rossi ve King'in "pozisyonu değil taraftarı bitiren" vuruşları geldi.