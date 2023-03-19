Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe değerlendirmesi: Hakemleri de yenmeyi bildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe değerlendirmesi: Hakemleri de yenmeyi bildi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin Akdeniz ekibi karşısındaki performansını ve hakem Mete Kalkavan'ın kararlarını yorumladı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe değerlendirmesi: Hakemleri de yenmeyi bildi

    Yendiğin takdirde şampiyonluk yarışında yeniden ümitlenebileceğin bir müsabakaya çıkarken gerçekten kötü bir futbolcu olan Gustavo Henrique'yle maça başlayan Jorge Jesus ne düşünüyor olabilir acaba diye oturduk maçı izlemeye ama ilk ortada Alanya golü buldu. Büyük takım kalecisinin kurtaracağı pozisyon gol oldu. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe değerlendirmesi: Hakemleri de yenmeyi bildi

    Ardından nedense Jayden sakatlandı. Maç 17. dakikada Osayi girene kadar oynanmadı bile. Alanyalılar 5'er dakika kadar yattılar. Osayi'ye "kırmızı mı göstereyim sarı mı?" derken sarıda kart kılan Mete Kalkavan da o kart sonrası dağıldı. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe değerlendirmesi: Hakemleri de yenmeyi bildi

    Maç oynanmamaya devam etti. Bu esnada Fener golü buldu ama bana göre VAR operasyonu ile Rossi'nin golü iptal edildi. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe değerlendirmesi: Hakemleri de yenmeyi bildi

    Ben tekrar soruyorum: Rıdvan Dilmen'in iddia ettiği Serdar Tatlı'nın raporuna yansımış 4 şikeci hakeme ne oldu? Tamamen dağılmış, 2 ay sonra olmayacağını bilen TFF Başkanı "İyi Niyetli Bay Büyükekşi" ile "Beni eleştirmeyin" derdindeki MHK Başkanı bu ligi bitiremez. Spor Bakanı risk alıp konuya müdahale etmezse bu lig şaibelerle anılacak. Altını çizerek söylüyorum lig şaibeli hal alacak. Fener'in attığı ve iptal edilen golün ofsayt olmadığını düşündüğümü ve olayın şike dahil her yönüyle araştırılması gerektiğini yeniden belirteyim. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe değerlendirmesi: Hakemleri de yenmeyi bildi

    Gelelim Jesus'a. Bir takımın sezonun devamı için en kritik maçlardan birinde Gustavo - İrfan - Rossi gibi tartışmalı isimlerle maça başlamak zaten başlı başına sorunken takımın hırssız ve uyuşuk bir biçimde sahada yer alması kabul edilemez. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe değerlendirmesi: Hakemleri de yenmeyi bildi

    Biz JJ'yi aktif-akışkan-önde baskılı futbol oynattığı için övdük ve "vasatizm gömleğini yırttı" dedik. Benden sana senden bizim oğlana futbolunu oynatacak bir sürü vasat hoca var. JJ'ye 7 milyon Euro vermeye gerek yok. Vasatlaşacaksa kalmasına da gerek yok. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe değerlendirmesi: Hakemleri de yenmeyi bildi

    Misal, Ersun Yanal da maşallah Sevilla'dan iyi örnek almış takımına "yatın kalkmayın"ı iyi ezberletmiş. Bu kadar antifutbol Yanal'ın bu zamana kadarki imajının tamamen tersi. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe değerlendirmesi: Hakemleri de yenmeyi bildi

    "Yere yatın ve kalkmayın" hocası haline gelen Ersun Yanal'ın Alanya'sına karşı, JJ 2. yarıya aktif oyuncuları tercih etti. Statik İrfan'dan hareketli Emre Mor'a ve statik Pedro yerine yine hareketli King'i aldı. Zajc da ekstra hücum gücü olarak sahaya girdi. Nitekim pozisyonlar da bulundu. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe değerlendirmesi: Hakemleri de yenmeyi bildi

    Osayi'nin ilk ceza alanı dalışına Mete Kalkavan'ın ve VAR'ın bile iptal edemeyeceği bir penaltı oluştu. Enner beraberliği getirdi. Sonra Kalkavan, Ferdi'ye yapılan yüzde yüz faulü çalmadı. Yine bir şey olmamasına karşın yerde yatan Alanyalı var diye atağı kesmeyen, Ferdi'ye vurmak üzere olan Candeias'ın atılmasına kıyamayacak olan Mete Kalkavan haklı olarak itiraz eden JJ'yi attı. Klasik olarak Rossi ve King'in "pozisyonu değil taraftarı bitiren" vuruşları geldi. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe değerlendirmesi: Hakemleri de yenmeyi bildi

    Jayden - King durup dururken sakatlandı. Batshu kasık sakatlığı yaşadı. Enner de hafta içi sorun yaşamıştı. Bu sakatlık durumunun da sağlıklı bir biçimde açıklanması gerek. 2'si mecburi 3'ü de yanlış 11'i düzeltme maksatlı değişiklikler olunca Arda Güler'e süre kalmadı. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe değerlendirmesi: Hakemleri de yenmeyi bildi

    83'te Mete'nin kadrine uğrayacak penaltı bu kez Rossi'nin temiz golünü iptal eden VAR'dakiler tarafından verildi. Penaltıyı veren Kalkavan, penaltıyı yaptıran Furkan'a 2. sarıyı vermedi. Bunun yerine yardımcı hoca Deus'a sarı verdi. Fenerbahçe 2-1 öne geçtikten sonra ne hikmetse Alanyalılar hiç yere yatmadı!! Emre Mor bayramdan bayrama yaptığı gibi gol attı.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe değerlendirmesi: Hakemleri de yenmeyi bildi

    Fenerbahçe, hakemleri de Mete Kalkavan'ı da çağdışı futbol oynatan Ersun Yanal'ı da yenmeyi bildi. Ama her zaman yenemez. Bu işin çaresi belli. Şaibelerle dolu ligde devam etmemeyi ciddi ciddi düşünmek. JJ de artık bir daha vasat vasat planlar yapmayacak. Zaten şaibelerle dolu ligde bir de kendinizin hata yapma lüksü yok. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.