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Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Rennes maçı yorumu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci haftasında 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı ve haftayı lider kapadı. Sarı-lacivertliler hem Fransa'da hem de Kadıköy'de geriye düştüğü Rennes karşısında pes etmezken Serdar Ali Çelikler de mücadeleyi kaleme aldı ve Fenerbahçe'nin inatçı oyununa vurgu yaptı

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  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Rennes maçı yorumu! "Vasatizm gömleği yırtıldı, sıra zihniyette" -Fenerbahçe Haberleri

    Son derece atletik, kuvvetli ve driplingçi oyunculardan kurulu Rennes takımına 3-0'dan oyununu ve zihniyetini değiştirmeden 3-3'e getirmek, 4-3 olmadığına üzülmek beklenenden erken gelen devrimdir. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Rennes maçı yorumu! "Vasatizm gömleği yırtıldı, sıra zihniyette" -Fenerbahçe Haberleri

    Jorge Jesus 50 türlü eleştirilebilir. Lakin büyük takım oyun zihniyetini geri kazandırmıştır.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Rennes maçı yorumu! "Vasatizm gömleği yırtıldı, sıra zihniyette" -Fenerbahçe Haberleri

    Vasatizm gömleği artık yırtıldı. Şimdi sırada başta stadda olan piknik yapar gibi sinen; susan taraftarın vazgeçmişliğini, bırakmışlığını değiştirecek zihniyet dönüşümü var. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Rennes maçı yorumu! "Vasatizm gömleği yırtıldı, sıra zihniyette" -Fenerbahçe Haberleri

    Özellikle 30 yaş altı Fenerbahçeliler'in üzerine sinen "evham", "yine mi kötü günler", "bizden bir şey olmaz" gibi negatif düşüncenin dönüşmesi zaman meselesi. Ama kader dönüyor. O silik-looser karakter siliniyor.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Rennes maçı yorumu! "Vasatizm gömleği yırtıldı, sıra zihniyette" -Fenerbahçe Haberleri

    Açıkçası beklediğimden de erken oluyor. İki kez Fransa'nın en hızlı takımına karşı açık şekilde geri düşüldü ve iki kez geri yakalandı. Taraftarın da yeniden eski winner zihniyetini hatırlaması gerek.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Rennes maçı yorumu! "Vasatizm gömleği yırtıldı, sıra zihniyette" -Fenerbahçe Haberleri

    Kaybedilen maçlar olacaktır. Farklı mağlubiyetler de olacaktır. Ama artık eski kimliğine kavuşan Fenerbahçe teslim olmayacaktır.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Rennes maçı yorumu! "Vasatizm gömleği yırtıldı, sıra zihniyette" -Fenerbahçe Haberleri

    Sıra bilhassa 30 yaş altı; tarihindeki winner dönemleri hatırlamayan taraftarın zihniyetinin değişmesinde. O da tam değiştiğinde önlenemez başarılar gelecektir. 

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