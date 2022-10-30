Serdar Ali Çelikler'den İstanbulspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdar Ali Çelikler'den İstanbulspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Süper Lig lideri Fenerbahçe, 12. haftada konuk olduğu İstanbulspor'u 5-2'lik skorla mağlup edip üst üste 4. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler gol yollarındaki etkili performansını bu maçta da sürdürürken, Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısında sergilediği performansı kaleme aldığı yazısında değerlendirdi.

ABONE OL
  • Serdar Ali Çelikler'den İstanbulspor-Fenerbahçe maçı yorumu! - Son dakika FB haberleri

    Skor 2-0 idi ve rakip çok zayıftı. Çok stresli bir maçtan çıkılmış bir başka stresli maça gidilecekti. Rölantiyi, idare ederek oynamayı anlıyorum, o esnada bir de Attila'nın bireysel pas hatasına Altay'ın ayağının kayma şanssızlığı eklenince durup dururken oyun 2-1'e geldi. 
  • Serdar Ali Çelikler'den İstanbulspor-Fenerbahçe maçı yorumu! - Son dakika FB haberleri

    Batshuayi anında cevap verdi ve durum 3-1 oldu. JJ de zaten planladığı 3 oyuncu değişikliğini yaptı.
  • Serdar Ali Çelikler'den İstanbulspor-Fenerbahçe maçı yorumu! - Son dakika FB haberleri

    Ancak kabul edemediğim ve anlayamadığım bir şey oldu takım boyu 30 metrelerden 50 metrelere genişledi ve savunma arkasına sarkma sağlandı.

     
  • Serdar Ali Çelikler'den İstanbulspor-Fenerbahçe maçı yorumu! - Son dakika FB haberleri

    Bu kez Altay da engel olamayınca skor tekrar bir farka indi. Durup dururken stres. İstanbulspor'un biraz gücü olsa 3-3 olurdu müsabaka. 
  • Serdar Ali Çelikler'den İstanbulspor-Fenerbahçe maçı yorumu! - Son dakika FB haberleri

    Ama maç sonu tabelada 5-2 yazıyor. JJ muhakkak benim tespit ettiğim hatayı tespit etmiştir. 
  • Serdar Ali Çelikler'den İstanbulspor-Fenerbahçe maçı yorumu! - Son dakika FB haberleri

    Takım boyunun uzaması, yani öndekilerin orta alama, orta alandakilerin de savunmaya yanaşıp alanı daraltmamaları büyük sorun oluşturur. 
  • Serdar Ali Çelikler'den İstanbulspor-Fenerbahçe maçı yorumu! - Son dakika FB haberleri

    Yorgunluğun ve "nasıl olsa kazandık" düşüncesinin bir anlık sonucudur diyelim. Kiev ve Sivas maçları ara öncesi en önemli iki müsabaka. 

     
  • Serdar Ali Çelikler'den İstanbulspor-Fenerbahçe maçı yorumu! - Son dakika FB haberleri

    Her ikisi de oynanan iki kulvardaki liderliği garantileyecek maçlar ve ikisinden de galibiyet şart. Ve ikisi de zor maç. 
  • Serdar Ali Çelikler'den İstanbulspor-Fenerbahçe maçı yorumu! - Son dakika FB haberleri

    Takım yorgun. Attila hepsinden yorgun. Umut 22 maçta atılan 56 golde.. 
  • Serdar Ali Çelikler'den İstanbulspor-Fenerbahçe maçı yorumu! - Son dakika FB haberleri

    Altay çok şanslı olduğunu unutmasın. Kimseye nasip olmayacak bir destek aldı hocasından. 
  • Serdar Ali Çelikler'den İstanbulspor-Fenerbahçe maçı yorumu! - Son dakika FB haberleri

    Şu iki maçta biraz da o ekstra çabalasın ve hocasının desteğinin hakkını versin.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.