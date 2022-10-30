Serdar Ali Çelikler'den İstanbulspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Skor 2-0 idi ve rakip çok zayıftı. Çok stresli bir maçtan çıkılmış bir başka stresli maça gidilecekti. Rölantiyi, idare ederek oynamayı anlıyorum, o esnada bir de Attila'nın bireysel pas hatasına Altay'ın ayağının kayma şanssızlığı eklenince durup dururken oyun 2-1'e geldi.