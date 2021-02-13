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Serdar Ali Çelikler: Emre Kaptan, hocaya bir de kulaklık alsın

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2.5 haftasında Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler mücadeleyi değerlendirdi

Serdar Ali Çelikler: Emre Kaptan, hocaya bir de kulaklık alsın

Erol Bulut'un 'Anadolu Takımı Hocası' zihniyetinin bu takımı taşıyamayacağı belli olunca üstüne G.Saray ve Başakşehir mağlubiyetler gelince Emre Belözoğlu ve futbol fikri olaya el koydu.

F.Bahçe 26 tane (Lig-Kupa) dahil hiçbir maçta denemediği bir oyun ile sahaya çıktı. Dikkat edin Bulut döneminde ilk kez 'oyun' diyorum. 10. dakikadan sonra oyuna ve topa hükmeden, rakip yarı sahada pas yapan, top kaptırıldığında hemen basıp rakibi uzuna sevk edip dönenleri toplama konusunda iş yapan bir takım gördük. Mesut ve Sosa önderliğinde 30-35 dakika şahane bir pas takımı izledik. Bu dönem içindeki takıma: "Düşük tempolu pas takımı" diyebiliriz. Böylece bu takıma ilk defa bir sıfat koymuş olabiliriz. Bu düşük tempolu pas takımı rakibe sadece 1 pozisyon verdi. Gol attı, 1 tane de gol kaçırdı. Bu pas takımı, oyunun net hakimiydi. Adeta bir Abdullah Avcı takımı izliyorduk. Emre Belözoğlu'nun yaptığı 'Emresilin' etkili olmuştu.

2. devrede ne olduysa F.Bahçe ilk yarıdan farklı olarak oyun merkezini geride kurdu. Bu devrede 'Emresilin'in etkisi geçmiş Erol Bulut'un hastalığı nüksetmişti. "Geride bekleyelim, kontraya çıkalım.." Anadolu takımı zihniyeti hortladı. Bu hortlayan hastalık 2 kez iş yaptı. Enner kontradan golü attı. Osayi de acemiliğinden 3. golün atılmasını engelledi. Sonrası dalga dalga Karagümrük.

Bulut yine seyretti. OYUN MERKEZİ'Nİ GERİDE KURDUĞUNUZ ANDA MESUT ÖZİL BU TAKIMA FAZLALIK.. Oyun merkezini ilk devredeki gibi önde kurduğunuzda ise Mesut Özil etkisi ile ligde on alanda en çok pas yaptığın maçı oynarsın. Madem geride beklemeye karar verdin o zaman Tisserand'ı orta alana destek olarak alıp 4-3-3'e dönmeliydin ve evet Mesut'u çıkarmalıydın. İşte ilk devreye olumlu etki eden 'Emresilin' 2. devrede etkisini yitirince Hatay maçının tekrarı yaşandı. Altay 3 golü engelledi. Ofsayttan da olsa 2. Karagümrül golü geldi. Kontraya da çıkamadın.. 80'de 3 oyuncu değişikliği ile denge biraz olsun sağlansa da 90+2'de Emre Çolak golü atsa Erol Bulut yine çoooook tartışılırdı. Bence tartışmaya devam etmeliyiz. Bu takım ilk devredeki oyunu oynayabiliyorsa bunu oynatan zihniyet/erk kimse (muhtemelen Belözoğlu) Erol Bulut'a bir de telsiz alsın da devre arasında da rakip hamle yaptığında da Bulut'a "Şimdi şunu yapmalısın" diye söyleyebilsin. 3 puan iyidir. F.Bahçe şampiyon olursa hocasına rağmen olacak.

☆☆

Attila Szalai, 2 kez (İlk devrede Kemal Ademi 2. devrede N'Dao'nun pozisyonlarında) önündeki hücumculara çıktı ve arkasından rakipler net gol pozisyonları buldu. Bunu yapmaması lazım.

Karagümrük harika bir takım. Bir kere kazma ön libero oynatmayan, 4-3-3 oynayabilen müthiş bir 'oynayalım' takımı. Şenol Can, N'Dao'yu çıkartarak hata yaptı. İlla çıkaracaksa Lens yerine Yannis Salibur'u almalıydı. Olimpiyat Stadı'nın çimleriyle kim ilgileniyorsa tebrik ediyorum.

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