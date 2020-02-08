Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'e seslenmek istiyorum. Nihat Abi, hiç bu kadar uğraşa gerek yok. Ligi bitir. Şampiyon yapılması istenilen mi adını her ne koyarsan koy o takıma kupayı ver sen de rahat et.

VAR odasından operasyonlara falan gerek yok. Jailson'un eline çarpan topa penaltı için izleme tavsiyesinde bulunan VAR hakemi Serkan Tokat, 89'da Pektemek'in eline çarpan top için de izleme tavsiyesinde bulunmuyorsa hiç uzatmaya gerek yok. Bizi boş yere aptal yerine koymayın. Alanyaspor gerçekten çok iyi bir takım. Erol Bulut hocayı tebrik ederim.