Sivasspor karşısında hayati bir 3 puan aldı F.Bahçe. Maçı çok kısa analiz edeceğim çünkü F.Bahçe'nin sorunu Ali Koç'un sezon başı tercihlerinde..



Önce maç:



• Özkan Sümer, bir gün idmana gelir ve "Çocuklar size dünyanın en büyük sihirbazını tanıtayım deyip topu Lemi'ye veriyor ve 'Her topu kaybediyorsun Lemi, bunu da kaybetsene' " diyor.



Dün, Özkan Sümer F.Bahçe hocası olsa Sadık-Skretel-Isla-Zajc ve özellikle Tolgay'ı görse "Ya Rabbim ne sihirbazlar varmış" derdi..



• Ersun Yanal ile taraftar arasında aşk sıfırlandı. Bundan sonra nötr yeni bir ilişki başladı. Yanal - Taraftar aşkı korkunç bir sonla bitebilir.



• Tolgay'ı hiç bir zaman tutmadım. Bunu da defalarca belirttim. Serdar Aziz'i de ha keza.. Tolgay'a aşık olan; ısrarla isteyen ve onu büyük futbolcu sanan hoca asla büyük hoca değildir.



• Soldado ve Moses dışında kaliteli ismi yok bu takımın.



• Soldado, Sivas'ın golünden saniyeler sonra attığı gol olmasa bu maç kayıptı ve cidden küme düşme hattına girilirdi.



• Zajc, bu takımın vasatlarına bir başka vasat olarak eklendi. Batuhan Hakçıl (F.Bahçe'nin şef scoutu) bula bula Zajc'ı buluyorsa seneye de geçmiş olsun. Batur Altıparmak ve Ömer Uzun ekürisi, Barış-Harun-Berke'den sonra Batuhan gibi scout'u da Comolli'ye yedirmişler!



• Ersun Yanal kariyerini bitirmek istemiyorsa Tolgay - Serdar gibi isimlere bu 20 günlük süreçte fizik gücü yüklesin. Artı taktik çalıştırsın.



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Gelelim Ali Koç'a..



Sayın Başkan'a açıkça sesleniyorum:



• 16 bin 92 kişi sizi 'Vasat iktidarı'ndan kurtarın diye seçti.



• Şu ana kadarki tüm; ama tüm tercihleriniz yanlış oğlu yanlış.



• Ayuv'unuzu büyük futbolcu sanmanız; ilk yarıdaki maçta Beşiktaş'ı ezdik sanmanızdan anlaşılıyor ki futbolla pek alakanız yok. İsrail lobisinin kakalaması beceriksiz arogan manevi kardeşiniz de patlak çıktı.



O nedenle gelin ben size gerçekleri anlatayım:



◇ Tartışılmaz bir kaleci



◇ Kesin kes baba bir stoper..



◇ Muhakkak ama muhakkak 8 numara



◇ Golcü- skorer bir 10 ya da 9.5 numara

◇ Adam gibi santrafor almanız şart.



Moses hariç tüm kiralıklardan kurtulmanız yetmez. Alper - Volkan - Şener - İsmail gibi yetersizlerden temizlemelisiniz takımı.

Ayrıca ve en önemlisi Ekici-Tolgay-Serdar-Zajc gibi isimler vasattır vasat kalacaklardır. Vasat'ın iktidarı gitsin, parlak dönem başlasın diye geldiniz. Vasatlarla büyüyemezsiniz. Yeni kadro kurmanız şart. Bunun için 70-80 milyon Euro harcamanız gerekirse de harcamalısınız. İtibarınız mevzu bahis. F.Bahçe vasatlarla bir adım ileri gidemez. 5 tane 'büyük' oyuncu ile toparlanma olur. Sonra hoca konusunu gündeme getiririz.