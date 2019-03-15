Sivasspor karşısında hayati bir 3 puan aldı F.Bahçe. Maçı çok kısa analiz edeceğim çünkü F.Bahçe'nin sorunu Ali Koç'un sezon başı tercihlerinde..
Önce maç:
• Özkan Sümer, bir gün idmana gelir ve "Çocuklar size dünyanın en büyük sihirbazını tanıtayım deyip topu Lemi'ye veriyor ve 'Her topu kaybediyorsun Lemi, bunu da kaybetsene' " diyor.
Dün, Özkan Sümer F.Bahçe hocası olsa Sadık-Skretel-Isla-Zajc ve özellikle Tolgay'ı görse "Ya Rabbim ne sihirbazlar varmış" derdi..
• Ersun Yanal ile taraftar arasında aşk sıfırlandı. Bundan sonra nötr yeni bir ilişki başladı. Yanal - Taraftar aşkı korkunç bir sonla bitebilir.
• Tolgay'ı hiç bir zaman tutmadım. Bunu da defalarca belirttim. Serdar Aziz'i de ha keza.. Tolgay'a aşık olan; ısrarla isteyen ve onu büyük futbolcu sanan hoca asla büyük hoca değildir.
• Soldado ve Moses dışında kaliteli ismi yok bu takımın.
• Soldado, Sivas'ın golünden saniyeler sonra attığı gol olmasa bu maç kayıptı ve cidden küme düşme hattına girilirdi.
• Zajc, bu takımın vasatlarına bir başka vasat olarak eklendi. Batuhan Hakçıl (F.Bahçe'nin şef scoutu) bula bula Zajc'ı buluyorsa seneye de geçmiş olsun. Batur Altıparmak ve Ömer Uzun ekürisi, Barış-Harun-Berke'den sonra Batuhan gibi scout'u da Comolli'ye yedirmişler!
• Ersun Yanal kariyerini bitirmek istemiyorsa Tolgay - Serdar gibi isimlere bu 20 günlük süreçte fizik gücü yüklesin. Artı taktik çalıştırsın.
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Gelelim Ali Koç'a..
Sayın Başkan'a açıkça sesleniyorum:
• 16 bin 92 kişi sizi 'Vasat iktidarı'ndan kurtarın diye seçti.
• Şu ana kadarki tüm; ama tüm tercihleriniz yanlış oğlu yanlış.
• Ayuv'unuzu büyük futbolcu sanmanız; ilk yarıdaki maçta Beşiktaş'ı ezdik sanmanızdan anlaşılıyor ki futbolla pek alakanız yok. İsrail lobisinin kakalaması beceriksiz arogan manevi kardeşiniz de patlak çıktı.
O nedenle gelin ben size gerçekleri anlatayım:
◇ Tartışılmaz bir kaleci
◇ Kesin kes baba bir stoper..
◇ Muhakkak ama muhakkak 8 numara
◇ Golcü- skorer bir 10 ya da 9.5 numara
◇ Adam gibi santrafor almanız şart.
Moses hariç tüm kiralıklardan kurtulmanız yetmez. Alper - Volkan - Şener - İsmail gibi yetersizlerden temizlemelisiniz takımı.
Ayrıca ve en önemlisi Ekici-Tolgay-Serdar-Zajc gibi isimler vasattır vasat kalacaklardır. Vasat'ın iktidarı gitsin, parlak dönem başlasın diye geldiniz. Vasatlarla büyüyemezsiniz. Yeni kadro kurmanız şart. Bunun için 70-80 milyon Euro harcamanız gerekirse de harcamalısınız. İtibarınız mevzu bahis. F.Bahçe vasatlarla bir adım ileri gidemez. 5 tane 'büyük' oyuncu ile toparlanma olur. Sonra hoca konusunu gündeme getiririz.
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