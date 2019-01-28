Fenerbahçe'nin psikolojisi bozuk.. Zaten kesin yetersiz ve kalitesiz isimlerle dolu futbolcuların oluşturduğu kimyası bozuk takım bu kez "ne yap yap kazan" maçına çıkmıştı. Daha ilk dakika dolduğunda golü attılar. Ama sonra takım durdu. Malatya da sinmedi. Neden 32 puanlı bir takım olduklarını kanıtlarcasına saldırıya geçtiler. Sonra Benzia'nın hatası ile başlayan atakta Mina, Roman'ın üzerinden kafayı vurdu ve golü attı.



Sonra bu sene ilk kez görüldü ki Fenerbahçe, yılmadı.. Sinmedi.. Seyirci baskısıyla kazanan frikikten Ekici harika bir gol attı ve takım yeniden ayağa kalktı.



Ama Malatya da sinmiyordu. Bu anlamda Erol Bulut ve arkadaşlarını tebrik ederim. Kesinlikle sinmeyen bir takım oluşturmuş.

Yine bir uzun topta yine Mina yine Roman'ın üzerinden vurdu seken topta Volkan'ın hatasıyla gol geldi.



Devre 2-2 bitti. İkinci yarıda F.Bahçe ilk yarıdaki etkinlikte değildi ama bir şekilde top ayaklarındaydı. Penaltı kazanıldı ve kaçırıldı. Tribünün de Ekici'nin de enerjisi bitti. "Maç 2-2 biter; atarsa Malatya atar" şekline gelmişti ki Sadık'ın 3. iyi kafa vuruşunda iyi günündeki kaleciden seken topu Topal tipledi. Buna karşın son saniyelerde Volkan'ın yine bir boşa çıkışı sonrası gelebilecek son beraberlik golünü çizgiden çıkaran da Sadık'tı..

Bu kadar enteresan şartlara, 2 kez geri dönebilen Malatya'ya kaçırılan penaltıya karşın bu galibiyet psikolojik olarak önemlidir. Bu kırılma maçından 3 puanla dönülmesinin ne kadar mühim olduğu Göztepe maçında anlaşılacak. O maçta göreceğiz ki bu kadar kırılgan olmayacak bu takım.



Bu derin nefesin bir anlamı olabilmesi için psikolojik artıya, transfer takviyesi ve taktik kalite eklenmesi lazım.

Reyes ve Slimani'den kurtulunması önemlidir. Moses de bilinen ve katkı sağlayabilecek oyuncu ama Ali Koç'un artık taraftarı dinlemesi ve çok sevgili manevi kardeşi Demiyın'ına "Go Home" demesi lazım. Transferi umarım onun berbat 'süs havuzu'ndan değil, hocanın listesinden yaparlar. Haa son olarak şunu söylemeden geçmeyeyim.

F.Bahçe'de herkes elinden geleni yaptı. Benzia bile kötü işler yapsa da bence mücadelesi iyiydi. Başkan-Demiyın ikilisinin favorisi Ayuv denen koca kalçalı hariç. Yeni transferlerden sonra bu saçma sapan oyuncunun oynamaması lazım..