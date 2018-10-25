Bir gün birisi " Fatih Terim balı nedir?" diye sorarsa bu maçı örnek gösterebiliriz. Kaleyi bulan 7 şut, 2 çizgiden çıkarılan top; en az 2 çok net Muslera kurtarışı ve en az 1 kırmızı kart ile en az 1 penaltıyı vermeyen Fransız hakem. Buna karşılık 50 bin taraftarının tamamen maçın içinde olduğu evsahibi takım bir (rakamla 1) pozisyonla maçı bitirdi.



Kaleyi bulan 2. şut ise 500 metreden Rodrigues vuruşu idi. Dün Terim dışında bir hoca olsa (Belki Mustafa Denizli hariç) G.Saray 2-0 mağlup olmuştu.



Schalke'nin karşısında Beşiktaş ya da Fenerbahçe olsa bu iki takım 3-0 mağluptu en az..



Böylesine bir tablo öncelikle şansla; futbol deyimiyle 'bal' ile; sonra da Donk ve bilhassa Muslera'nın müthiş dokunuşları ile açıklanabilir.



G.Saray bir daha böyle bir hakem de bulamaz onu da söyleyeyim. Maçın başında penaltı kırmızı kart verebilir ve G.Saray Muslera'sız devam edebilirdi.



Maçın özeti budur.

Genele yayarsak Fatih Hoca'yı herhalde en çok Fernando'nun eksikliği yormuştur. Savunma önünden top çıkaramadılar. Hele 2. yarıda N'Diaye de driplinglerini yapamayınca tamamen edilgen hale geldiler. İlk devrenin sonlarında Garry-Eren ile yakalanan pozisyonda gol gelse belki farklı bir oyun olabilirdi ama 2. yarıda kaleye dahi gidemedi temsilcimiz. Ozan Kabak iyi mücadele etti. Muğdat ise bu seviyelerin oyuncusu değil. Muslera-Maicon-Ozan ve özellikle Donk'un çok iyi oynadığını söyleyelim. Fatih Terim'in en doğru hamlesi ise savunma arkası sızmalarına karşı Donk'u eskilerin sarkık liberosu rolüne büründürmesi idi. Bu hamle savunma arkası koşularını engellese de takım ileri çıkamayınca bu kez iyice savunmaya çekildiler.

Schalke'nin etkinliği ise beceriksizliğe, Muslera'ya ve Linnes ile Ozan'a takıldı.