Serkan Çimen kim? Yardimcı hakem. 8. haftadaki F.Bahçe- Başakşehir maçının yardımcı hakemi. Hatırlayın maçta VAR gitmişti ve VAR'ın arızalı olduğu anlarda Başakşehir'in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. İşte o hatalı bayrağı kaldıran hakem bu Serkan Çimen..
O Serkan Çimen o gün bugün Süper Lig'de maç alamıyor. Tam 6 haftadır kızakta. Hakemlik camiasında herkes bilir ki bu kızağın manası şudur: Başakşehir aleyhine hata yaparsan yanarsın.
Başaksehir bağırmadı, TFF olağanüstü toplantı yapmadı. Ama Çimen kızağa alındı. Adım gibi eminim bu bilgiyi TFF Başkanı da birçok TFF yöneticisi de Kulüpler Birliği Başkanı da bir sürü kulüp başkanı da ve iddia ediyorum G.Saray Başkanı da bu yazıdan öğrenecek..
Buradan Göksel Gümüşdağ'a sesleniyorum. Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Serkan Çimen için de gösterin. Fikret Başkan'ım.. Bi' zahmet bi' mail trafiğine daha girin.. 6 hafta yeterli. Bari haftaya maç alsın artık bu adam..
YUSUF NAMOĞLU İNADI DEMİRÖREN'İ YORAR
Hayatta en kötü şey inat. Demirören'de de Yusuf Namoğlu inadı var. İşte Hüseyin Göcek-Halis Özkahya ikilisi. İşte Serkan Çimen'in sessiz sedasız sürgünü.. Dün Feridun Niğdelioğlu'nun öne sürdüğü iddia yenilir yutulur gibi değil..
(İddia şu: Akhisar-Erzurumspor maçının son dakikasında VAR kamera sistemleri "nasılsa maç bitti" diye sökülüyor. Son saniyede bir pozisyon oluyor ve Erzurum'un penaltısı güme gidiyor. Haliyle VAR'a da bakılamıyor.)
Bu kadar bomba varken.. Teknoloji devrimi yapılırken dijital çağda analog Yusuf Namoğlu ile yürünemez. Demirören başkan bu inadı sürdürmemeli, kendisi yorulur..GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.