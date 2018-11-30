Serkan Çimen kim? Yardimcı hakem. 8. haftadaki F.Bahçe- Başakşehir maçının yardımcı hakemi. Hatırlayın maçta VAR gitmişti ve VAR'ın arızalı olduğu anlarda Başakşehir'in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. İşte o hatalı bayrağı kaldıran hakem bu Serkan Çimen..

O Serkan Çimen o gün bugün Süper Lig'de maç alamıyor. Tam 6 haftadır kızakta. Hakemlik camiasında herkes bilir ki bu kızağın manası şudur: Başakşehir aleyhine hata yaparsan yanarsın.

Başaksehir bağırmadı, TFF olağanüstü toplantı yapmadı. Ama Çimen kızağa alındı. Adım gibi eminim bu bilgiyi TFF Başkanı da birçok TFF yöneticisi de Kulüpler Birliği Başkanı da bir sürü kulüp başkanı da ve iddia ediyorum G.Saray Başkanı da bu yazıdan öğrenecek..

Buradan Göksel Gümüşdağ'a sesleniyorum. Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Serkan Çimen için de gösterin. Fikret Başkan'ım.. Bi' zahmet bi' mail trafiğine daha girin.. 6 hafta yeterli. Bari haftaya maç alsın artık bu adam..

YUSUF NAMOĞLU İNADI DEMİRÖREN'İ YORAR

Hayatta en kötü şey inat. Demirören'de de Yusuf Namoğlu inadı var. İşte Hüseyin Göcek-Halis Özkahya ikilisi. İşte Serkan Çimen'in sessiz sedasız sürgünü.. Dün Feridun Niğdelioğlu'nun öne sürdüğü iddia yenilir yutulur gibi değil..

(İddia şu: Akhisar-Erzurumspor maçının son dakikasında VAR kamera sistemleri "nasılsa maç bitti" diye sökülüyor. Son saniyede bir pozisyon oluyor ve Erzurum'un penaltısı güme gidiyor. Haliyle VAR'a da bakılamıyor.)

Bu kadar bomba varken.. Teknoloji devrimi yapılırken dijital çağda analog Yusuf Namoğlu ile yürünemez. Demirören başkan bu inadı sürdürmemeli, kendisi yorulur..

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