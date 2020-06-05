Fenerbahçeli taraftarlar, Nihat Özdemir'in üyelikten ihraç edilmesini isteyen bir kampanya başlattı. Kampanyanın başlıca 2 sebebi var. Özdemir'in Ekonomist Dergisi Instagram canlı yayınına katıldığı programdaki iki sözü..



1- F.Bahçelilik ceketini çıkarttığını ifade eden Özdemir'in Trabzonspor'un UEFA cezası için TFF olarak çalışacaklarını açıklaması. Aynı Özdemir'in F.Bahçe'ye devre arası transfer döneminde her türlü zorluğu çıkarması. Doblo'dan ucuza oyuncu alınmasına izin veren TFF'nin, "F.Bahçe'ye yağmurlu havada su yok" tavrı..

2- Özdemir'in "9 yıldır şike yok" cümlesi.. Bir kere bahsedilen dönemde asbaşkan olarak şike sürecine karşı mücadele veren F.Bahçe yönetiminin en önemli parçalarından biri olan Özdemir'in bu cümlesinden F.Bahçe'yi suçlama anlamı çıkarmak haksızlık olur. Nihat Başkan'ın Türkçe ifade sıkıntısı olmuştur. Bu zamana kadar bir açıklama ile düzeltme gereği duymaması tartışılabilir. Lakin Aziz Başkan cezaevindeyken süreci yürüten kişi olan Nihat Özdemir için "F.Bahçe'yi şike ile suçladı" demek twitter goy goyu'dur. Lakin ifade yanlışlığı kesindir. İlk madde ise haklı bir eleştiri gerekçesidir. Her ne kadar UEFA cezasının tam gerekçesini henüz bilemesek de lisans kurulunun F.Bahçe'nin önüne engel çıkarma konusunda büyük çaba gösterildiği bir gerçektir. Konum bunlar değil.

Sorun TFF'nin başkanının durumunda, konumunda.. Nihat Özdemir, hükümete ve devlete göbekten bağlı bir işadamı. Otelleri dışında tüm işleri devlet ile. Kendisi kamu müteahhidi ve en büyük müşterisi devlet-hükümet.

Dolayısıyla Nihat Özdemir için, alacağı bir hak ediş; bir başka izin yahut yeni bir ihale futboldan da Fenerbahçe'den de çok daha önemli.

Özdemir misal Ankara bürokrasi ziyaretlerinde TFF Başkanı şapkası ile gittiğinde dahi iş konuşabilir. Yabancı sayısı kararını da ligin iptali yahut yeniden başlamasını da bu şekilde değerlendirin. Yani demem o ki; F.Bahçe'ye zorluk çıkartılıyor diye Özdemir'i üyelikten ihraç etmek kendisinin pek de umurunda olmaz. Hatta işiyle ilgili avantaj bile olabilir.

Futbolu gerçekten geliştirmek istiyorsak ilk yapmamız gereken iş insanı olmayan; işi gücü sadece futbol olan; sadece futbolu düşünen, Ankara bürokrasisi ile sadece TFF Başkanı şapkası ile görüşebilecek bir futbol başkanı seçmek. Taraftarlığı sonraki iş. Ancak ve sadece bu şekilde futbolumuzu ilerletebiliriz. Yoksa TFF'nin adına Yüksek Futbol Memuriyeti demeye devam ederiz.