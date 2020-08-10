Bugün 8 kulüp; TFF ile limit adı verilen yanlış yazılmış ya da kulüplere çökmek, ileride o kulüpleri de satabilmek için bankanın malı yapmak için bilerek yapılmış "kölelik sözleşmesi"nin değişmesi için görüşme yapacaklar. TFF de topu göğsünde yumuşatıp Ankara'ya soracak sonra karar verecek. Dolayısıyla, verilecek son kararı Ankara vermiş olacak.

Olayı son kez bir daha anlatalım:

• Kulüpler batık. TFF, Hüsnü Güreli zamanında iyi niyetle bir çalışma başlattı. Dediler ki "Kulüpler ayrı ayrı 10 tane bankaya borçlu olacaklarına bankalar konsorsiyumuna borçlansınlar. Bu bankalar geri kalan tüm borçları ödesinler, kulüpler de sadece bu bankalar birliğine borçlansın. Mantıklı ve doğru hareketti.

• Ama sonra bankalar; bu yönetmelik taslağını alıp aldıkları talimatla değiştirdiler. Her takıma 250 milyon verelim dediler bir kere. Oysa bu rakam İstanbul'un 3 büyüğünün dişinin kovuğuna yetmiyordu. Sonra bir yıl ödemesiz; 2. yıl faiz ödemeli, 3. yıl ana paranın yüzde 5'ini, dördüncü yıl yüzde 15'ini, beşinci yıl ise yüzde 80'ini ödemeye zorladılar.

Örneğin G.Saray, geçen sene 250 milyon lira aldı. Bu sene kasımda faizini ödeyecek. Ödemesi mümkün değil. O zaman kredi açan banka bir yöneticiyi G.Saray yönetimine atayacak.

• Bankalar; bu yönetmeliği tamamen metazori yazdılar. Nihat Özdemir yönetmeliğe TFF'den kimsenin müdahil olamadığını bir kulüp başkanına açıkça söyledi.

• Bu; özellikle 3 İstanbullu büyüğü kıskaca almak için hazırlanmış yönetmeliğe imza atan kulüpler; gelirlerinin 3'de 2'sini kullanamıyor; limitlerine 3'de 1'i yansıyor. Seneye G.Saray'ın da Beşiktaş'ın da başına gelecek budur. Ama yönetmelik o kadar saçma yahut o kadar kötü niyetli yazılmış ki borcu olmayan dolayısıyla bankalardan kredi almamış kulüplere bile borç alanlar gibi gelirlerinin 3'de 1'i limite yansıyabilir saçmalığı yapılmış. Borçsuz kulüplerin isyanı buna.

• Bir de imza atan kulüplerin başkanları şahsen sorumluluk alıyor.

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F.Bahçe diyor ki;

1- 250 milyon bana yetmez 400-500 lazım. Bu rakama yükseltin.

2- Faizleri düşürün. (Beşiktaş da aynısını söylüyor)

3- 5 yılda asla ödenemez. Süre 2 yıl ödemesiz sonra faiz ödemeli sonra eşit ana para ödemeli 10 yıla uzatılması lazım. (Süre 10 yıla uzatılırsa Beşiktaş ve G.Saray ertesi sene uzatmaya başvuracak. G.Saray kasımda ödemek zorunda kalacağı faizden en az 1 yıl daha kurtulacak.

4- Ben Ali Koç olarak önceki 2 yıldan bundan sonrasından sorumlu olayım ama önceki borcu neden üstlenmiş olayım?

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İş 4. maddede tıkandı. Süre 10 yıla uzayabilir - faizler düşebilir ve F.Bahçe 400 - 500 milyon lira kredi alabilir. Ama 4. madde yani şahsi sorumluluk açmazda.

O zaman benim bir önerim var.

2000 - 2015 arası Başkan Vekilliği yapan Nihat Özdemir, o yıllar arasındaki sorumluluğu üstlenip imza atsın. Ali Koç da 6 yıl 2. Başkan idi. Bir dönemi Özdemir ile beraberdi hatta. O da o 6 yılın ve mevcut başkanlığının 2 yılına imza atsın. İş çözülsün. İlla ikisinin birden banka sözleşmesine imza atmalarına gerek yok. Aralarında inanç sözleşmesi yapabilirler. Ne de olsa bu borcun oluşmasında her ikisinin de yönetim kademesinde olduğu dönemlerin etkisi var.

Haa asıl defaatle "Onursal başkanlık falan istemem. F.Bahçe'nin kapısında bekçi olurum" dese de kriz dönemlerinde susan; Nihat Özdemir ile mangal partileri yapan şahıs "Asıl sorumlu değil mi, o ne yapsın" derseniz ben de "Kırgın üzgün" evinde oturuyor" derim.