Serdar Ali Çelikler: Palabıyık'ın iflası Fatih Hoca'nın sonu

Maçı 3 bölüme ayıracağım.

1. Bölüm Hakemler:

Ali Palabıyık hakemliğe 'delikanlı' bir hakem olarak girdi. Başakşehir-Fenerbahçe maçında 4 Fenerli'ye kırmızı kart vermesiyle (Hepsi doğruydu) dikkat çekti. Sonra bir kupa maçında, Beşiktaş'tan Tosiç'i attı. İş çığrından çıktı. Saçma sapan kararlarla maçın en kötü ismi olmuştu. Sonra bir Kadıköy derbisinde G.Saray aleyhine kararları olunca o günden sonra G.Saray ile barışma maçına (G.Saray-Sivas) maçına atandı. O maçta Sivas'ı yaktı. O günden sonra da bir daha kendine gelemedi. Maçın başında Karagümrüklüleri oynatmadı. Her pozisyona faul çaldı. Sonra Galatasaray'ın golünü VAR'daki Suat Aslanboğa'nın uyarısı ile elle oynama gerekçesiyle iptal etti. Sonra aynı VAR, Lens - Yedlin pozisyonunda uyudu. Şanssız bir pozisyondu ama izlenmeye değerdi en azından. 2. devre tempo arttıkça Palabıyık'ın takkesi düştü keli göründü. Önce Donk'a bana göre yanlış bir kırmızı kart verdi. Çünkü Donk ve Sobiech, topa bakarak koşuyorlardı, ayakları takıldı. VAR uyarısına rağmen Donk'un faul yapma amacı olmadığını çözmeliydi. Sonra o pozisyonda kaldı ve Kerem'e öyle bir penaltı çaldı ki evlere şenlik. VAR bir kez daha devreye girdi ve hatalı karardan döndürdü. Bitime 3 dakika kala Lyuindama'nın Mevlüt'e yaptığı yüzde yüz penaltıyı bu kez VAR da uyarmadı. Palabıyık bence iflas etti. Sezon sonuna kadar dinlenmeli.

2. Bölüm Farioli;

Karagümrük'ün İtalyan hocası ile ilgili tamamen futbol konuşuruz. Bir kere sete nasıl çıkılacağını gösterdi. Orta sahaya geldiklerinde kanat beklerinin çizgilere bastıklarını hepimize gösterdi. Lens futbolcu olsa ilk devre 2-0 biterdi. 18 yaşındaki gencecik Efe'yi regista oynattı ve bu sol ayaklı genç kardeşim harika bir oyun oynadı. Onun yerine regista olarak görevlendirdiği Aksel, ilk hatasında G.Saray'a gol attırdı. Sonraki değişiklikleri falan da olumlu olumsuz tartışılır. Ama Farioli'nin bir takımın nasıl yönetilmesi gerektiğini, planlamalar yaptığını tartışamayız. Planı-oyunu-çizilmiş setleri vardı. Bertolacci'yi çıkarması yanlıştı. Aksel tercihi yanlıştı. Ama planı bile 1 puana yetti.

3. Bölüm Fatih Terim;

Farioli'nin aksine, ne planı, ne oyunu ne seti var. Bana göre Aysal dönemi sonrası tarihin en geniş ve kaliteli kadrosunu kuran yönetime rağmen durum bu ise tek sorumlu teknik direktördür. Fatih Terim'in 'Fatih Hoca' devri bitmiştir. Efsanesi olduğu Galatasaray'da başka görevler alabilir. Ama hocalıktan emekliliği geldi.