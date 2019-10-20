Süper Lig'de şehir deplasmanları artık çok zor. Bir kere seyirci avantajı diye bir şey kalmadı. VAR sistemi geldikten sonra "buyüklere hakem kollaması" da bitti. Maşallah Türk teknik adamlar da tek bir tutan planı iyi uyguluyorlar. Nedir o plan? "Hep beraber geri çekilelim. Aldığımız topu ileri tepelim. Pır pır siyahilerimiz koşsun. Duran toplarda da stoper mtoper ne varsa yollayalım.Allah kerim artık." İşte bu plan Mehmet Özdilek'in de planıydı. Dün Ankara'da Beşiktaş iki pozisyon buldu atamadı. Bugün Fenerbahçe 2. pozisyonda golü attı. Bu golde Isla'nın şahane ortasına Vedat'ın müthiş kafası ve döneni takip eden Tolga'nın güzel vuruşu alkışlanmalıydı.

Türk teknik adamlarının yıllardır tutan bu sisteminin bir dezavantajı var. Geriye düştüler mi genelde maçı çeviremiyorlar. Mehmet Hoca kusura bakmasın ama işin "oynama" kısmında hiç yoklardı. 2-1'den sonra Recep Niyaz'ı bile alamadı. İşte kapanan takımlar golü yiyince açılınca ortam Garry ve Victor Moses gibi oyunculara alan doğuyor. Garry de 2 tane iyi pozisyon buldu atamadı. Emre, tipik bir Yanal tarzı şok presle topu kapıp Vedat'a golü attırdı.

Bundan sonra ne olmalıydı.

Deniz Türüç - Ozan - Gustavo - Tolga 4'lüsünden oluşan orta alan ile Denizli'ye pozisyon dahi vermemeliydi ki vermediler zaten. Peki ne oldu? Acemi kaleci bir kez daha boşa çıktı. Fenerbahçe'nin yıllardır kanayan yarası bu.. Ölüyü dirilten kalecileri var. Atak yapamayan, şut atamayan Denizli sonrasında F.Bahçe'ye baskı kurdu. Yine pozisyon bulamadılar ama sonuçta baskı kurdular. Son 5-6 dakikada Vedat'ın en uçtaki stoper rolü takımı rahatlattı. Bu 3 puan gerekliydi ve alındı.

Yanal, maça "kavga edecek" bir orta alan kurgusu ile çıkmıştı ve kazandılar. Şehir deplasmanlarında 'kavga ederek' kazanabilirsiniz ancak. Denizli'de Vedat - Ozan - Tolga - Serdar - Isla ve kısmen Gustavo o kavgayı verdiler.

Şimdi bakınız,

Başakşehir maçı: Jailson - Altay = 1 gol

Alanya maçı: Altay - Zanka yine Altay Jailson ve Ozan = 3 gol

Ankaragücü maçı: Rami = 1 gol

Antalya maçı: Jailson = 1 gol

Denizli maçı: Altay = 1 gol..

F.Bahçe sadece Trabzonspor'dan pozisyon golü yedi. Bu kadar bireysel hata ile maç kazanmanız çok zor. Nihayet Serdar Aziz geri dönebildi. İnşallah 3 maç sonra sakatlanmaz. Kasım milli arasından sonra Rami'nin de katılacağını düşünürsek stoper işi tamamdır. Ama kaleciyi muhakkak çözmek zorunda F.Bahçe. Bence bu maç Altay'ın yaptığı son hata olarak kayda geçmeli. Ya devre arasında kaleci alacaksınız ya da Kahveci Yavuz'dan beri boş olan kaleci antrenörü pozisyonunu ciddi bir kalite ile doldurmak gerekiyor.