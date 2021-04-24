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Serdar Ali Çelikler: Sergen hocanın inancı yeter mi?

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler mücadeleyi değerlendirdi

Serdar Ali Çelikler: Sergen hocanın inancı yeter mi?

Maçtan önce Sergen Yalçın, beIN mikrofonlarına tam bir büyük takım hocası gibi konuştu. Büyük takım hocalığı bir huy meselesidir ve Sergen Yalçın da bu özellik var. "Eksik kaldık diye ağlayacak değiliz" dedi; "Şampiyon olacağız" dedi; ama en önemlisi, "Mühim olan eksiklerin yerine sahaya çıkan arkadaşların performansı" dedi..

☆☆

Maç başlamadan Beşiktaş penaltı kazandı. Penaltı doğrudan Cüneyt Çakır'ın uydurmasıydı. Hadi Çakır daha maça konsantre olamamıştı diyelim VAR'daki Alper Ulusoy ne iş yapardı? Doğru ya, 'Cüneyt abi'yi VAR'a çağıramıyorlardı!

Beşiktaş bedava penaltı ile öne geçti. Ama Kayseri 5. dakikada beraberliği sağladı. Yani maç aslında 6. dakika itibariyle bir daha başlamış oldu. En uçta görevlendirilen Töre'yi beğenmiyorum. Futbol bilgisi zayıf ve şutla/golle ilgisi yok. Buna karşın bir özelliği var ki o da hala futbolcu olarak iş bulabilmesini sağlıyor: Türkiye ölçeğinde hızlı düşünebiliyor. Onun varlığı; Adem Ljaic ve Ghezzal'ı da hızlı oynattı. Zaten sallapati görüntüdeki Kayseri savunmasını iyice sarstı bu pas hızı. N'Koudou kendinden beklenmeyen bir golle skoru getirince oyunun tek hakimi Beşiktaş oldu. Devre 3 farklı bitebilirdi.

2. yarı başladı; uydurduğu penaltıdan çok daha net pozisyonda bu kez penaltı çalmadı Çakır.. Ona verse itiraz edilemezdi. N'Koudou; bir tane de Ghezzal asisti ile skoru 3'leyince maç rahatladı. Sonra 4 ve 5 olabilirdi ki olmalıydı ama Töre'nin golle alakası olmadığından N'Koudou da gol kontenjanını doldurduğundan olsa gerek fark atmadı. Beşiktaş çok çok önemli bir 3 puan aldı. Şampiyon olsun ya da 2. olsun sezonun teknik adamı bence şimdiden Sergen Yalçın. Rakiplerine oranla bu kadar kısıtlı kadroyla iki kupanın da kulpunu tutan bu ekibin yaratıcısı o. Lakin hafta içi Rize deplasmanı ve sonra Hatay maçları var.

Rize'de Abou ve Larin yine yok. Rosier yok, Necip de yok. Welinton gelecek. Bakalım Yalçın'ın dediği gibi "Oynayan oyuncuların göstereceği performans.." Bakalım Rize - Hatay maçlarında sahaya çıkanlar en az 4 puan çıkarabilecek mi? Beşiktaş'ın kaderi; ELDEKİ MEVCUDUN VEREBİLECEĞİ MAKSİMUM FAYDA'da. Rize - Hatay maçları kaderi de çizecek.

Kayserispor geçen yıl düşmüştü. Bu yıl yine düşüyorlar. Demek ki mevcut yönetim bu işi hiç bilmiyor.

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