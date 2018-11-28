Başlık'ın ilk satırı AMK gazetesinden. Yıllarca söylenip çiğnenen bir yalan olan "Fenerli Medya"nın asla atmadığı başlığı atan ama katiyen "G.Saraylı medya" denilmeyen AMK gazetesi bu başlık ile çıkmıştı bugün.
Evet, Şampiyonlar Ligi'nde TFF, MHK ve VAR yok..
Ama G.Saray epeydir sahada yok. Aklı selim G.Saraylıların da katılacağı gibi G.Saray uzuuun süredir takım bütünlüğü sergileyemiyor. Oyun planlamasında da Porto maçından bu yana bir taktik farklılık göremedik.
4. torbadan kuraya girip bundan daha iyi bir kura çekilemez..
Hele hele 1. torbadan Lokomotiv'i çekiyorsanız bu gruptan çıkmayı planlarsınız. Bir de ilk maçınızda 1. torba takımı Lokomotiv'i 3-0 yeniyorsanız bu iddianızı da güçlenildirirsiniz. Ama kalan 4 maçta hiç gol atamayan, iç sahadaki Schalke müsabakada şansla 1 puan alabilen, Almanya'da haklı bir yenilgi alan G.Saray tek iyi maçını Porto'ya karşı oynayarak turnuvaya veda etmişti.
Moskova'yı yenemeyecekleri baştan belliydi. Ama burada bir beraberlik gayet olası idi. Tek tek detaya girmek istemiyorum. 3'lü oynadılar, şöyle olsaydı demeye lüzum görmüyorum. Gerçekten son derece kısıtlı bir kadro ile zayıf bir ekip görünümünde olan rakibine karşı ilk isabetlu şutunuzu 60. dakikada atabilmişseniz oturup düşünmeniz lazım. Rakibin 2 topu direkten dönmüşse, çok net 2 pozisyonu harcamışlarsa ikili averajı kaybetmediğinize de dua etmelisiniz.
G.Saray Kasım ayına iyi başlamadı ve kötü bitiriyor. Bir sürü haklı gerekçe olabilir. Ancak G.Saray'ın son derece formsuz olduğunu da konuşmak lazım.
N'Diaye benim adıma gerçek bir hayal kırıklığı.. Bu oyuncunun ligimizde fark edilir bir katkı sağlayacağını düşünürken inanılmaz düşüşüne anlam veremiyorum.
Bu oyuncu dışında ilk devrede Linnes ve 2. devrede Ozan Kabak dışında iyi oynayabilen yoktu zaten. Yine de bu gruptan 3. olup çıkılabilir. Çünkü ikili averaj hala temsilcimizde.
Ancak Fatih Terim'in bir karar vermesi lazım.. Sahalara dönecek mi? Başkanlık yürüyüşüne devam mı edecek?GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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