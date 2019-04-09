Fener Ol kampanyası gayet iyi gidiyor. 300 bini aşkın kişinin bu kadar kısa sürede 25 milyon liraya yakın bir para toplaması (Bu meblağa 10 bin lira ve üstü bağışlar dahil değil) projenin gidişatının olumlu olduğunu gösteriyor.



Eğer ısrarla altını çizdiğim 2 unsur gerçekleşirse kampanya amacına ulaşır. Birinci unsur, Ali Koç'un 50 milyon TL'lik bir katkıda bulunacağı, ikinci unsur ise 50 Fenerbahçelinin 300 milyon TL'lik toplam katkı verme sözü. Söz verenler verdikleri sözlerin yarısını tutsalar, Ali Bey de 50 milyon lira vereceğinden zaten o yekun 200 milyon lira eder. Taraftardan da 50 milyon lira gelmeli. İşte bu minvalde Fenerbahçeli oyuncular ve Ersun Yanal'ın sırtında tarihi bir sorumluluk var.



Pazar günkü Galatasaray derbisi sadece derbi olması; sadece G.Saray karşılaşması olması, sadece 3 puana ihtiyaç duyulması anlamında değil kampanyaya motor kuvveti katacak bir moral desteği vermesi anlamında da önemlidir. Bu müsabaka kaybedilirse kendilerinin F.Bahçe kariyerleri sarsılacağı gibi kampanyaya katılım da çok azalır. O nedenle futbol takımı bu durumu bir prim olarak değerlendirmeli.



Öte yandan,



Mehmet Ali Aydınlar

Murat Ülker

Aziz Yıldırım

Ali Yıldırım

Nihat Özbağı

Nihat Özdemir

Ferit Şahenk

Abdullah Kiğılı

Hamdi Akın

Ali Şen

Tahir Kıran

Hakan Bilal Kutlualp



gibi isimlerin Fener Ol kampanyasına katkılarını beklemekteyiz. Bu isimlerin tümünün adlarını, kampanyaya katılmadıkları her hafta hatırlatacağım.