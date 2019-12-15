Sivasspor ligin lideri. Oyun planları son derece basit. Stoperlerden itibaren rakibe basalım, rahat top kullandırtmayalım, top bize geçtiğinde orta sahada anlamsız pas oyunuyla uğraşmak yerine stoperleri oyalayan santraforun yanındaki 2 kanat forvetine (Emre-Fernando) dikine ara pasları atmak. Arkadaki iki 8 numaranın (Mert Hakan ve bu maç için Ziya) forvet hattını desteklemesi ile hücum zenginliğini artırmak. Set hücumuna başlarlarken de topla oynamak yerine gerekirse stoperlerden uzun topla bek arkasına kanat forvetlerini kaçırmak veya santrafora uzun oynamak. Yani kısa sürede rakip yarı alana inmek hedef. Kalecileri de altı pas'a çok hakim. Tüm bunların yanı sıra tüm oyuncular üst düzey fizik gücüne sahip. Şimdi Mert Hakan Yandaş'ı - Emre Kılınç'ı transferin gözdesi haline getiren, Ziya'dan 8 numara yaratan, yılların stoperden bozma beki Uğur'u hücum bekine çeviren, Erdoğan'ı kariyerinin en yüksek gol sayılarına ulaştıran, Hakan Aslan'ı golcü hale getiren bir hoca görevini layıkıyla yapmış demektir. Bir okurumun yorumu gibi 'Premier Lig takımı gibi çıkıp Serie A takımı gibi kapanıyorlar.'

Fenerbahçe'ye karşı da golleri klasik olarak biri bir korner dönüşü diğeri ön alan baskısı sonucu kazanılan topla olmak üzere kanat forvetlerine golleri attırdılar. Yani bu zamana kadar işleyen sistemlerini aynen sürdürdüler.

Buna karşın Fenerbahçe ne kendi klasiğini uygulayabildi ne de reaksiyon verdi. Sadece ilk yarıda 3 duran topta kez altı pas'a top şişirip kaleci Samassa'yı çalıştırdılar. Hiç uzatmayalım, Ersun Yanal'a ayrılan sürenin sonuna gelindi. Bence son kredisini de harcadı. Muhtemel bir derbi mağlubiyeti ya da beraberliği hocanın son maçı olur.



Kendisine şu soruları sormak istiyorum:

•Siz 1 haftadır ne çalıştınız hocam?

• Hala Emre mi kullanacak kornerleri ve duran topları. Olmuyor, atamıyor işte. Başka kullanacak adam yok mu?

• Emre çok kötüyken, Gustavo uyukladığı bir gündeyken, Sadık sakatlanmışken onun yerine titrek Zanka'yı alacağına Gustavo'yu stopere çekip Tolga'yı alıp direnç artıramaz mıydın?

• Kruse ve Altay'ı sen aldırdın. Bu iki isme gösterdiğin sabrı diğer isimlere gösterdin mi? Kruse denen gol özürlü adam yerine 2. devre başlarken Ferdi'yi ve Deniz'i almayı neden düşünmediniz?

• Tek sol bek ile sezona başlama hatasını yapan yönetim tamam. Dirar da orada elinden geleni yapıyor ama misal Murat Sağlam sağ bek oynasa daha evvel sol bek oynamış Isla sol beke geçse ve Dirar ile sağ önde direnç artırılsa nasıl olurdu hiç denediniz mi?

• Rakip analizcilerin ne iş yapar hocam?

Hülasa kelam çalışmadınız, yeni fikir bulamadınız, bir sürpriz oyun bulamadınız, duran top organizasyonu çalıştırmadınız, hiç bir farklılık yaratamadınız. Çalışan kazandı, sen kaybettin hocam.

Sivasspor'u yürekten kutluyorum. Favorilerdi ve kazandılar. Buna karşın Ozan Tufan'ı özellikle tebrik ediyorum. Skora isyan eden tek oyuncuydu. Tuncay ruhunu gördüm onda. Bir tek o çalıştı hatta sadece ona faul yapıldı düşünün. Kruse'ye de Üsküdar'da devren satılık bir nargile kahvesi alalım o da rahat etsin Fenerliler de.. Şampiyonluk artık kaf dağının ardında. Derbi sonrası yeni dönem yapılanması için harekete geçilebilir.