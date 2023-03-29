Serdar Ali Çelikler yazdı: Kuntz gitsin de kim gelsin?

Kabul edelim ki milli takımı sevenimiz az. Milli takımı dövmek milli sporumuz haline geldi. Kazaninca alınan zevkin mislisi oyuncu-hoca ve TFF dövünce alınır hale geldi. Reklamlarda hep vurgulanan "85 milyon tek yürek" teması, artık ne kadar tartışmalı ise milli takım da o hesap. Kabul edelim ki artık hepimizin takımı değil. Turnuvaya gidiyoruz eğlenemeden dönüyoruz. Sevmediğimiz rakibimizin futbolcusu hata yapsa da sövsek diye bekleyenlerin sayısı o isim başarılı olduğunda sevinenlerin sayısı kadar değilse de henüz, o tiplerin sesi daha çok çıkıyor. Milli takıma bu bakış, uzun konu.