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Serdar Ali Çelikler yazdı: Kuntz gitsin de kim gelsin?

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini aldı. Habertürk Spor yazarları Serdar Ali Çelikler, Türkiye - Hırvatistan maçının kaleme alırken, "Kuntz gitsin de kim gelsin?" sorusunu sordu ve alternatif isimleri değerlendirdi

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  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Kuntz gitsin de kim gelsin? Türkiye - Hırvatistan maçı yazar yorumu

    Kabul edelim ki milli takımı sevenimiz az. Milli takımı dövmek milli sporumuz haline geldi. Kazaninca alınan zevkin mislisi oyuncu-hoca ve TFF dövünce alınır hale geldi. Reklamlarda hep vurgulanan "85 milyon tek yürek" teması, artık ne kadar tartışmalı ise milli takım da o hesap. Kabul edelim ki artık hepimizin takımı değil. Turnuvaya gidiyoruz eğlenemeden dönüyoruz. Sevmediğimiz rakibimizin futbolcusu hata yapsa da sövsek diye bekleyenlerin sayısı o isim başarılı olduğunda sevinenlerin sayısı kadar değilse de henüz, o tiplerin sesi daha çok çıkıyor. Milli takıma bu bakış, uzun konu. 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Kuntz gitsin de kim gelsin? Türkiye - Hırvatistan maçı yazar yorumu

    Şimdi kısa vadeli konuya gelelim. Teknik direktör Stefan Kuntz gitsin mi? 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Kuntz gitsin de kim gelsin? Türkiye - Hırvatistan maçı yazar yorumu

    • Bir kere bizi Uluslar Ligi seviyesinde C Ligi'ne düşüren de Euro 2020'de zırıncı yapan da yere göğe koyamadığımız Şenol Güneş değil miydi? O mu gelsin yeniden?
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Kuntz gitsin de kim gelsin? Türkiye - Hırvatistan maçı yazar yorumu

    • 7 kere gelip 8 kere giden, her gelişinde milli takımda bir takım skandalların yaşandığı; 2008'den beri milli görevde başarısı olmayan Fatih Terim mi gelsin bir kez daha?
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Kuntz gitsin de kim gelsin? Türkiye - Hırvatistan maçı yazar yorumu

    • Avrupa'da apaçık başarısız olan, şampiyon Trabzonspor'a tarihin en maliyetli kadrosunu kurdurup Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığına mal olan, milli görevde daha önce net başarısız olan Abdullah Avcı'yı mı deneyelim bir kez daha?
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Kuntz gitsin de kim gelsin? Türkiye - Hırvatistan maçı yazar yorumu

    • Avrupa'da çıktığı tek; bir tek müsabakada dahi galibiyet alamayan, zaten toplasan 10 tane uluslararası maçı olmayan, şampiyon yaptığı Beşiktaş'ta dahi istikrarlı bir süreç sağlayamayan, başka herhangi bir ekipte tamamlanmış sezonu olmayan Sergen Yalçın mı gelsin? "Hangi liyakatle?" diye sorunca şu yanıt geliyor ekseriyetle "Rahat yer, ara ara maç yapılıyor. Tam Sergen'lik sıkılmaz.." kriter bu değil mi? Belki de denemeliyiz. 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Kuntz gitsin de kim gelsin? Türkiye - Hırvatistan maçı yazar yorumu

    • Daha Başakşehir'de rüştünü ispat edememiş, her yenilgide faturayı oyunculara kesen, 'ağabeylik'ten 'hocalığa' geçemeyen, hemen her sezon en az 2 kez atılan, 5 basın toplantısının birinde dağlara taşlara yapan Emre Belözoğlu olur mu? 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Kuntz gitsin de kim gelsin? Türkiye - Hırvatistan maçı yazar yorumu

    Yılmaz Vural mı? Bir kez daha Mustafa Denizli mi? 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Kuntz gitsin de kim gelsin? Türkiye - Hırvatistan maçı yazar yorumu

    • Avrupa'da yarı final görmüş Aykut Kocaman gelebilir mi? 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Kuntz gitsin de kim gelsin? Türkiye - Hırvatistan maçı yazar yorumu

    • Yoksa genç ama deneyimsiz isimlere mi şans verelim? Peki neden her takım taraftarı kendi takımları için bu genç hocaları değil de "Bu da olmazsa Montella ya da Pirlo" diye düşüncelerini dile getiriyor mesela? 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Kuntz gitsin de kim gelsin? Türkiye - Hırvatistan maçı yazar yorumu

    Kabul edelim. 85 milyonun takımı falan olmayan, pek çoğu uluslararası isimlerden oluşan, pek de yetenekli olmadıklarını kabul etmemiz gereken bu jenerasyona uygun hoca bulmak kolay değil. Ya denenmiş ve bir sürü defosu olan isimleri yeniden deneyeceğiz. 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Kuntz gitsin de kim gelsin? Türkiye - Hırvatistan maçı yazar yorumu

    Ya risk alıp Avrupa başarısı olmayan taktik açısından Avrupalı meslektaşlarının çok gerisindeki genç Türk hocalardan birini getirip tüketeceğiz. Ya da artık milli takım hocalığını abartmamayı öğreneceğiz. 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Kuntz gitsin de kim gelsin? Türkiye - Hırvatistan maçı yazar yorumu

    İyi; ama sadece iyi; çok iyi olmayan oyuncuları rakibe göre bir takım akıllıca taktiklerle hazırlayabilecek; oyuncuların kariyerine ve bilgeliğine saygı duyabileceği daha pragmatist bir hoca ile yola devam edeceğiz. 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Kuntz gitsin de kim gelsin? Türkiye - Hırvatistan maçı yazar yorumu

    Son 2 Dünya Kupası finalistlerinin hocalarının uzun süredir bu görevde olduklarını; bu isimlerin Türkiye'deki twitter taraftarlarınca "hoca değil" diye eleştirildiklerini unutmayacağız. Kuntz gitsin, gitsin de kim gelsin hakikaten.

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