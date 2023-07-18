Serdar Ali Çelikler: Yeni TFF ve 1959 öncesi komisyonu Geçen günlerde dört yıllığına TFF Başkanı seçilen Mehmet Büyükekşi ve yeni yönetim kurulu çalışmalara başlarken yeni TFF'nin ilk kararları da 1959 öncesine dair bir komisyon kurulması ile MHK Başkanının değişmesine yönelik oldu. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, yeni TFF'nin icraatlarıyla komisyon tartışmalarını kaleme aldı

Bir kere yeniden TFF Başkanlığı görevine atanan Mehmet Büyükekşi'yi tebrik ederek sözlerime başlayayım.

'İyi Niyetli Bay Başkan' bu kez 1 yıllığına değil, 4 yıllığına başkan seçildi. Üzerindeki kulüp formasını değil çıkarmak, açıkça göstermekten çekinmeyen, Türk futbolu ile hiç ilgili olmayıp kendi kulübünün başkanının emir eri olan birkaç yöneticisi dışında ekibi de iyi isimlerden oluşuyor.

Geçtiğimiz 1 yıllık dönemde ağır troll saldırılarına, büyük algı operasyonlarına karşın hiçbir kurul başkanının ya da çalışanın kellesini vermemesi en büyük artısı idi. Şimdi 4 yıllığına daha da güçlü geldi.

REKLAM

Bana göre en büyük icraatı tamamen devletleşmiş Türk futboluna, neredeyse asırlar sonra özel sektörden sponsor bulması oldu. Trendyol Süper Lig işbirliği için her iki tarafı da kutluyorum.

Kurullar ne olursa olsun tartışılacaktır. Kimseyi memnun etmesi mümkün değil. Mehmet Bey'in yapması gereken tek şey bu tip saldırılar olduğunda sert tepki verip işine bakması olacaktır. Geçen dönemki hatalarından biri Riva'yı yol geçen hanına çevirmekti. Bir başkana randevu veriyordu, 15 dakika sonra sosyal medya troll ağı çalışmaya başlıyor akabinde diğer başkan "baskın" imajı ile Riva'ya geliyordu. Bu işi kesmesi lazım. Orası ciddi bir kurumsa ciddi bir kurum gibi yönetilmeli.

Dış basından okuduğumuz kadarıyla 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte biz üstleneceğiz. Bu olursa tarihi bir başarı bu yönetime nasip olur. Bu gurur da onlara yeter.

Trendyol isim sponsorluğu, 2032 Avrupa Şampiyonası'nın İtalya ile birlikte ev sahipliği yapma ihtimalimizin kuvvetli olması son derece olumlu işler. Ha bir de Mehmet Bey'in gözlemlediğim en olumlu yanı, bir değişiklik yaptığında daha evvel o görevlerde bulunmuş şahıslardansa yeni birini bulma yoluna gitmesi. İşte Lale Orta işte Ahmet İbanoğlu. 7895. kez Yusuf Namoğlu'nu ya da 6584. kez Sabri Çelik'i getirmenin bir manası olmadığını görmüş. Hakemler düzelmez. Sebebi en az 3 yazı konusu. Derbilere yabancı hakem kesin çözüm. Bunu ertelemenin bir manası yok. Daha fazla hakem yazmayacağım. Bir kısmı bahis mafyasına bulaşmış hakemlerle bu yol yürünmez.

REKLAM

Gelelim en netameli konuya. 1959 öncesi şampiyonlukların incelenmesi ile ilgili komisyon kurulma kararına. Bir tek Fener'i ilgilendirmemesine rağmen bir tek Fenerbahçe bu işin savunucusu. Beşiktaş yönetimi yine netameli bir konuda fair play! Tıpkı 3 Temmuz süreci ile ilgili olduğu gibi!

Bir tek G.Saray'ı ilgilendirmediği halde bir tek G.Saray itiraz ediyor.

Şimdi bir kulüp bir başvuru yapmış. TFF denen kurum, 2 senedir kulağının üstüne yatmış. Şimdi 4 seneliğine seçilen bir yapı 4 sene daha mı ölü taklidi yapsın? Komisyon kurduk inceleyeceğiz demiş. Kabul etmemiş. "Tamam" dememiş. Bunun anlamı: "Biz size döneriz"den başka bir şey değildir.

Bir kulübün ciddi bir başvurusuna ciddiyetli bir kurumun yapması gerektiği gibi "Siz başvurdunuz. Biz de bakacağız" demişler. Komisyon kararı en erken 6 ay, bana göre 1 yıldan önce alınmaz. Komisyonun alacağı bir karar da kesin karar da değildir zaten. Nihai kararı TFF yönetim kurulunun vereceği malum. Ki hepimiz biliyoruz ki bu kararları TFF de kendi başına veremez. Gidip sorarlar, sonra karar verirler. Dolayısıyla bugünden "Haklı bulunduk, 9 şampiyonluğumuz var" demek ne kadar saçmaysa "Bu ihanettir" deyip yangın yapmak bir o kadar saçmadır.

Bu işin çözümü bence yine Fenerbahçe'de..

Fenerbahçe bu şampiyonlukların sayılmasını gerçekten Lefter'leri Baba Hakkı'ları Metin Oktay'ları onurlandırmak istediği için talep ediyorsa bana göre; "59 öncesi kabul edilsin? Biz de Fenerbahçe olarak 'şampiyonluk bonusu ödemesi'ni mevcut düzenden devam ettirilmesini kabul ediyoruz" demeli.

Şampiyonluk bonus parası bugünkü havuz sistemine göre dağıtılırsa itirazın daha az olacağını tahmin ediyorum. Ama TFF, komisyon kurup bu netameli konuyu incelemeye başlatmakla şu an için doğru karar vermiştir. Gerisine zamanla bakılır.