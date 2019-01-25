Ümraniyespor karşısında alınan skandal sonucun ardından Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri bekleniyor.
Chelsea'den getirilen Victor Moses, dünkü maçı tribünde izledi. Serdar Aziz transferinde de bugün gelişmeler yaşanması bekleniyor.
SERDAR AZİZ'DE SON DURUM
Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, dün yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a, Fenerbahçe ile anlaşmak istediğimizi belirttik. Yarın (bugün) Galatasaray ile sözleşmeyi feshederiz diye düşünüyorum" dedi.
Daha sonra Galatasaray'dan "Serdar Aziz’in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır" şeklinde bir açıklama yapıldı.
Serdar Aziz konusunda bugün son görüşmelerin tamamlanması ve transferin gerçekleşmesi bekleniyor.
IGHALO İÇİN TEKLİF DOĞRULANDI
Fenerbahçe, Moses'tan sonra bir diğer Nijeryalı Ighalo'yu da kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kanarya'nın listesindeki golcü Odion Ighalo için Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Gernot Rohr'dan açıklama geldi.
Rohr, "Çin'de şu an sezon devam etmediği için Ighalo oynayamıyor. Ighalo, Avrupa'ya geri dönmek istiyor. İngiltere ve Türkiye'den kulüplerle görüşüyor" dedi.
Changchun Yatai'de oynayan 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 28 maçta 21 gol attı.
Öte yandan Ighalo'nun Galatasaray'ın da radarında olduğu belirtildi.
LODEIRO İÇİN AÇIK KAPI
MLS'ten Sounders FC'de oynayan Nicolas Lodeiro, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye teklif edildi.
Uruguaylı 10 numara için sarı-lacivertli takım henüz ciddi bir girişimde bulunmadı.
Sounders FC'nin genel menajeri Garth Lagerwey, "Biz teklif almadık. Hiçbir takım yazılı bir teklif yapmadı. Resmi teklif yapmak için de iletişime geçilmedi. Bu işler her an değişebilir ancak şimdilik bir teklif yok" dedi.
Kanarya'nın transferin son günlerinde beklenen hamlelerin gerçekleşmemesi halinde Lodeiro için devreye gireceği belirtildi.
SKRTEL JUVENTUS YOLUNDA
Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Martin Skrtel için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.
Sky Italia, Benatia'yı satmaya hazırlanan Juventus'un savunma hattına tecrübeli bir isim katmak istediğini yazdı.
Habere göre; Juventus, Lazio'dan Martin Caceres, Zenit'ten Branislav Ivanovic, Fenerbahçe'den Martin Skrtel ve şu sıralarda Parma forması giyen eski Fenerbahçeli Bruno Alves'i gündemine aldı.
Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Slovak futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada teklifleri değerlendireceklerini söylemişti.
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