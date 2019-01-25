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Sounders FC'nin genel menajeri Garth Lagerwey, "Biz teklif almadık. Hiçbir takım yazılı bir teklif yapmadı. Resmi teklif yapmak için de iletişime geçilmedi. Bu işler her an değişebilir ancak şimdilik bir teklif yok" dedi.