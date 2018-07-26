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Serdar Bilgili’nin geçtiğimiz gün doğum günüydü. Kutlama Bodrum Türkbükü’ndeki bir restoranda başladı, bir barda devam etti. Eğlencede Aslı Mavitan, Serdar Bilgili’nin Ebru İpekçi’den olan kızı Lal, Amerika’dan tatile gelen Seren-Michael Shvo vardı. Dün de hep birlikte tekneyle Yunan adası Mikonos’a gittiler.