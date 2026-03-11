Serdar Dursun: Hedefimiz 3 puan!

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Kocaelispor, cumartesi günü saat 13.30’da Kocaeli Stadyumu’nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Körfez ekibi mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken, antrenman öncesinde Serdar Dursun basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BU 3 PUANLA LİGDE KALDIM DİYEBİLİRİM"

Takımın son haftalardaki performansını değerlendiren Serdar Dursun, "Mutluyuz tabii. Tesise geldik, herkesin keyfi yerinde. Böyle galibiyetler gelince insan ister istemez rahatlıyor. Futbol böyle bir oyun, kazandıkça hem sahada hem günlük hayatta daha rahat oluyorsun. Zor bir maçtı. Ondan önce üç mağlubiyetimiz vardı ve bu bizim için önemli bir virajdı. Eyüpspor bizi yakalamaya çalışıyordu. Bu 3 puanla ligde kaldık diyebilirim, çok önemli bir hedefe ulaştık. İlk geldiğim haftalarda yalnızca 1 puanımız vardı, şimdi 33 puana ulaştık. Bu süreçte önemli çıkışlar yaptık" dedi.

"BÖYLE MENTAL OYUNLAR FUTBOLDA ÖNEMLİ"

Penaltı pozisyonu ve rakip kaleciyle yaşadığı diyalog hakkında konuşan deneyimli futbolcu, "Rakip kaleciyi izliyorum, o da beni izliyor. Sağıma mı atıyor, soluma mı atıyor diye bakıyor. O anda kaleciyi biraz irite etmeye çalıştım, köşeyi gösterdim. Sanırım aklı biraz karıştı ve topa geç yöneldi. Böyle mental oyunlar futbolda önemli. Tecrübeli oyuncuyuz, rakip kaleci de genç bir kaleci. Biraz mental bir mücadeleydi ve kazanan ben oldum" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMDA PİVOT EKSİKLİĞİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

A Milli Takım hakkında da konuşan Serdar Dursun, "Vincenzo Montella daha önce de söyledi; kendi takımında oynayan ve hazır olan oyuncuları seçeceğini ifade etti. Bu sezon 5 gol, 1 asistle oynuyorum. 11 maç ilk 11 başladım ve son haftalarda sürekli ilk 11’de sahadayım. Şu an fitim ve hazırım. Milli takımda pivot eksikliği olduğunu düşünüyorum. Haftaya kadrolar açıklanacak, ben de bunun için çalışıyorum. İnşallah kendimi orada görürüm. İster 1 dakika ister ilk 11 olsun, önemli maçlarda tecrübeli oyunculara ihtiyaç olur. Hayalim yeniden milli takımda olmak ve Türkiye’nin Dünya Kupası’na gitmesine katkı sağlamak" diye konuştu.

"GALATASARAY MAÇINI KAZANARAK ÇIKIŞ YAPTILAR"

Konyaspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Serdar Dursun, "Zor bir maç olacak. Konya sezona iyi başlamıştı ancak sonrasında düşüş yaşadılar ve teknik direktör değişiklikleri oldu. Şu an İlhan Hoca orada. Galatasaray maçını kazanarak çıkış yaptılar. Bizim için önemli bir maç olacak. İç sahada taraftarımızın desteğiyle bambaşka bir Kocaelispor oluyor. Daha ofansif oynuyoruz ve daha çok ceza sahasına giriyoruz. Cumartesi günü iyi bir oyunla, topa hakim olarak taraftarımızla birlikte 3 puanı almak istiyoruz" şeklinde konuştu.