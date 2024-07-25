Serdar Dursun resmen Alanyaspor'da

Alanyaspor, kamp yaptığı Topuk Yaylası'nda yeni transfer Serdar Dursun'a imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarına devam ettiklerini ve santrafor mevkiindeki eksiği Serdar Dursun ile giderdiklerini belirterek, “İnşallah önümüzdeki dönemde başka transferlerimiz de olacak. Serdar Dursun’u anlatmaya gerek yok. Fenerbahçe’de kendini kanıtlamış bir futbolcu. Milli Takımımızda da 10 maçta 7 gol attı. Bu hiç kolay değil. Ailemize katılan Serdar Dursun’a canı gönülden inanan birisiyim. İyi işler başaracağına, takımı sahipleneceğine ve ağabeylik yapacağına inanıyorum” dedi.

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