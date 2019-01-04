Serdar Ortaç, gazetecilerin soruları üzerine kardeşi Sertaç Ortaç'ın sağlık durumu üzerine açıklamalarda bulundu.

2. Sayfa programının haberine göre, Ünlü şarkıcı kardeşi Sertaç Ortaç'ın sağlık durumuyla ilgili, "Virüsü buldular. H1N1’miş kardeşim. Bebeklerde bile oluyormuş, bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Tedavisi 7-8 gün sürecek. Ayağa kalkacağını umuyorum. '10 gün de olur, 2 ay da olur' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Eşi Chloe Loughnan ile hakkında çıkan 'ayrılık' dedikodularına da yanıt veren Serdar Ortaç, "Chloe ile her gün konuşuyoruz. Ayrılmıyoruz, ayrılık yok, kötü bir şey yok. Boşanmıyoruz. Boşanalım diye uğraşanlar öyle yapıyor" şeklinde konuştu.

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