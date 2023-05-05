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Serdar Saatçı'dan Beşiktaş itirafı: Asgari ücrete oynuyordum!

Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı siyah beyazlılardan ayrılma sürecini anlattı. Genç futbolcu, Beşiktaş'ta asgari ücrete oynadığını söyledi

Serdar Saatçı'dan Beşiktaş itirafı: Asgari ücrete oynuyordum!
HABERTURK.COM

Beşiktaş'tan sezon başında Portekiz ekiplerinden Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, Tivibu Spor'a transfer hikayesini ve Beşiktaş'tan neden ayrıldığını anlattı.

Serdar Saatçı yaptığı açıklamada, "Kampın ikinci maçıydı. İlk maçta da yedek başlamıştım, oyuna girdikten sonra güzel bir performans göstermiştim. Diğer maçta 11'de oynayacağımı düşünüyordum. Kadroyu görünce moralim bozuldu. Oyuna geç girdim, erkenden çıkarıldım. Oyundan çıkınca, soyunma odasında gençlik ateşiyle camı kırdım. Kapıyı tekmelemedim. Bu da sinirden olmuştu. Bunu da kimse bilmiyordu. Süreçler hep yanlış anlatıldı. En büyük hatam sessiz kalmamdı. Camı kırmıştım, otele vardığımda yapabileceğim hiçbir şey kalmamıştı çünkü uçak biletim alınmıştı. Ceyhun Kazancı ile konuştum, kendimi hazır hissediyordum. O da bana 'Hocanın kararı.' demişti. Ben de saygı duyup İstanbul'a dönmüştüm." dedi.

''ASGARİ ÜCRETE OYNUYORDUM''

Ayrılık süreciyle ilgili konuşan genç oyuncu, "Sürecin devamında sözleşme olayları da dönmüştü. Beşiktaş'ta kalmayı gerçekten çok istiyordum. Konu kesinlikle para değil. Beşiktaş'ta ilk başladığım zamanlarda asgari ücretle oynuyordum. Öncesinde hiçbir zaman benimle sözleşme imzalamak istemediler. Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı ile oturmuştuk, onlara 'daha çok oynamak istiyorum' demiştim. 'Düşüneceğiz' demişlerdi ama bana söyledikleri tek şey 'Valerien Ismael seni istemiyor' olmuştu." ifadelerini kullandı.

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