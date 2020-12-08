Serdar Tatlı yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı. Her ama her MHK Başkanı gibi yine eleştirilerin odağında. Benim 7 yıldır savunduğum tez gerçekleşmeden bu durum düzelmeyecek. Bizim hakemlerimiz futbolu bilmeyen, eyyamla yoğrulmuş o gün için güç kimdeyse o tarafa yanlayan, maaşlarını düşünerek 'güçlü'yü üzmeme üzerine programlanmış, adalet dağıtmaktan uzak yeteneksizler ordusu. Bu hakemlerin tümünden kurtulup, yepyeni bir nesil üretmek lazım. Bu yeni nesil hakem üretimi süresince de (mesela 2 yıl) maçları yabancı hakemlere yönetmek lazım. Benim tezim bu. Bu olmadan da bu hakem grubu Serdar Tatlı'nın da başını yiyecek. Hep birlikte göreceğiz. Lakin Serdar Tatlı ve ekibi de sanki mafya yemini etmiş gibi sessizlik içindeler. Çıkıp bir durum tespiti yapmak gibi bir dertleri yok. Kendilerini de anlatmıyorlar. O halde biz görevimizi yapalım ve Tatlı'ya sorularımızı soralım bir gün nasıl olsa yanıtlanır?

1- Sayın Serdar Tatlı, sizi MHK Başkanı olarak Rıdvan Dilmen mi atadı?

2- Ahmet Çakar faal bir hakemle konuştuğunu bu "Rıdvan Dilmen Sezonu" algısı nedeniyle hakemlerin F.Bahçe lehine düdük çalmaktan imtina ettiğini söylediğini açıkladı. Ahmet Çakar'la konuşup durum tespiti, araştırması yaptınız mı?

3- Hakem atamalarını yapan Metin Tokat'ın şu an kurumunuzda en etkin isim olduğu, Tokat'ın onayı olmadan kimsenin hareket edemediği söyleniyor. Siz mi yönetiyorsunuz kurumu Metin Tokat mı?

4- Neden F.Bahçe maçlarına tecrübeli hakemler atanırken G.Saray maçlarına genç hakemler atanıyor? Burada da Metin Tokat etkisi var mı?

5- Hakemlik artık önemli gelir kapısı. VAR maç başına 4400, AVAR ise 2000 TL alıyor. Hakemlere bu konuda adil davrandığınıza emin misiniz? Yoksa son 3 sezonda 60’dan fazla VAR görevi yapan Metin Tokat’ın yeğeni Serkan Tokat gibi iltimas geçilenler var mı?

6- FIFA kokartının belirlenmesinde de söz yine sizde değil mi? Süper Lig’de gençleri sahaya sürerken, hatta derbide bile gelecek vadeden bir çocuğun başına gelecekleri düşünmeden atama yapabilirken, FIFA kokartına 40 yaşında Yaşar Kemal Uğurlu’yu hangi saikle FIFA listesine aldınız? Hangisi gerçek Serdar Tatlı?

7- Kurumunuzda görevli isimlerden Mustafa Kamil Abitoğlu, Fatih Terim'e ne mesajı atmıştır?

8- Kamil Abitoğlu camiada sevilen biridir. "Benden faydalanmıyorlar" diye düşünüyor. Kendisinden faydalanmıyor olmanızı düşündüğünden kendisine başka bir yol açmak adına 'mesajlaşmalara' başlamış olabilir mi?

9- VAR konusunda her hafta tuhaf örnekler yaşanıyor. Hepsinin nedeni de Türk usulü VAR yaklaşımı. Akıllarda bir şey kalmasın!! Bu yüzden de Türk hakemlerin Avrupa’daki maçlarına bile yabancı VAR hakemleri veriliyor. Halil Umut Meler’in VAR hakemi Alman. Önceki turda Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık’a yabancı VAR’lar verildi. Bu durum, ülkedeki VAR uygulamasının başarısızlığının bir kanıtı değil midir?

10- TFF'den size "Maaşlı hakem sayısını azalt" tavsiyesi! geldi mi?

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Serdar Tatlı ve Mettin Tokat hatta Kamil Abitoğlu bu iddialar cevap vermeli. Sessizlik her zaman doğru bir yaklaşım değildir.