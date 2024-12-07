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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdar Topraktepe: Oyuncularım bu işin bilincinde - Beşiktaş Haberleri

        Serdar Topraktepe: Oyuncularım bu işin bilincinde

        Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.12.2024 - 22:05 Güncelleme: 07.12.2024 - 22:05
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        "Oyuncularım bu işin bilincinde"
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        Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, 1-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

        "RAFA 'KANAT OYNARIM' DEDİ"

        "Uzun zamandır taraftarımızı mutlu edemiyoruz. Fenerbahçe maçı bu açıdan büyük şanstı. Fenerbahçe'yi yenerek onları birazcık mutlu etmek istedik. Oyuna gelirsek, iki takım da çok agresif oynadı. Geçişlerde onlar da biz de pozisyon bulduk. Daha çok pozisyon bulan biziz. İkinci yarı hamleler yapacaktık. Oyuncularımla da konuştuğumda, Tayyip sakatlıktan çıktı, Alex'e maçtan önce oynatacağımı söylemiştim, takım içine girmesini istemiştim. Gitti, iyi şeyler yaptı. Önce Rafa'yı kenarda oynattım. Orta sahayı yoğunlaştırıp, Fenerbahçe'nin kenarlardan geleceğini biliyordum. Hiçbir şekilde tereddüt etmedim. Rafa beni kenara atabilirsin, orta sahayı güçlendirebilirsin dedi. Rafa, nerede oynatırsak problem etmiyor, oynuyor. Bugün de iyi mücadele etti."

        "FUTBOLCULARIMIZ ÇOK KALİTELİ"

        "Maçtan önce iyi mücadeleye ihtiyacımız var demiştim. İyi mücadele ettik. Sakatlıklar oldu, Emirhan da ağırlarıyla bitirdi. Ndour, Musrati'yi geriye çekerek karşılama yaptık. Maç sonlarında 1-0 ise bunlar olur. Oyuncular da koruma amaçlı çekilir. Önemli olan mücadeleye ihtiyaç vardı. Futbolcularımız çok kaliteli. İstediğimizi bugün aldık."

        "OYUNCULAR BU İŞİN BİLİNCİNDEYDİ"

        "Camiamızın morale ihtiyacı vardı. Futbolcularımız da düşüyor. Çoğu futbolcu bunun bilincindeydi. Onlar da bu işin bilincindeydi. Hem Fenerbahçe'nin kuvvetli yönlerini analiz edip hem de engelleyi kazanmak istedik. Bunu da başardık. Beşiktaş'ın tüm futbolcuları oynamak zorunda, herkes oyun içine girmek zorunda. Bunu yapmaya çalışıyoruz."

        "TÜM FUTBOLCULARA İHTİYACIMIZ VAR"

        "Tüm futbolculara ihtiyacımız var. Chamberlain'in kalitesini söylememe gerek yok. Bu oyunculara Beşiktaş'ın ihtiyacı var, onların ihtiyacı var. Mücadeleyi, arkadaşlığı bütünleştirmemiz lazım. Bunu yapmaya çalışıyoruz şu anda."

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