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        Haberler Magazin Seren Serengil hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri

        Seren Serengil hastaneye kaldırıldı

        'Dumping' sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, tekrar hastaneye kaldırıldı. Serengil, "Aman, sakın bağırsaklarınıza dokunmayın… Özenmeyin, ben hâlâ çekiyorum. Arıza kalıyor... Balık etli olmak çok daha güzel" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 10:12
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        2016'da midesinden ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, zor bir süreçten geçiyor. 'Dumping' sendromuyla mücadele eden Serengil, "Obez değilseniz asla mide küçültme ameliyatı yaptırmayın" diyerek, sevenlerini uyardı.

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        HASTANEYE KALDIRILDI

        Yeniden hastaneye kaldırıldığını açıklayan Seren Serengil, yaşadığı süreci anlattı. Serengil, "Sizlerle niye bu hastane günlüklerini paylaşıyorum biliyor musunuz? Asla obez değilseniz zayıflama ameliyatlarında yaptırmayın… Mide küçülmeye bir sorun olmadı fakat sonradan yaptırdığım gastrit bypass beni 43 kiloya kadar düşürdü. Her yemek sonrası fenalaştım. Safra kesem alındı. Böbrekte taş oldu. Karaciğer için siroz dendi, çoklu organ yetmezliğine gidiyordum. Neyseki geri dönüşüm ameliyatı oldum. Yüzde elli şans verdi doktor; yaşar, yaşamaz... Ameliyattan sonra kilo aldım. Toparladım biraz ama her yemekten sonraki fenalaşma hissim maalesef geçmedi" dedi.

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        "GÖRÜN, ÖZENMEYİN İSTEDİM"

        Seren Serengil, "Yemek yediğim anda sofrada 10 dakika duramıyorum. Dünya başıma yıkılıyor, midem bulanıyor, istifra ediyorum, tuvaletten çıkamıyorum. Hayat kalitemiz bitti. En son tatilde çarpıntı, fenalık, nefes alamama şikayetiyle İstanbul'a geldim. Şimdi mideme, alt mideme bakacaklar. Bu süreci kaç yıldır çekiyorum. Ben hiçbir zaman obez değildim ve bu ameliyatı yaptırmak istemem de. Bana bu kadar agresif bir ameliyat yapılmamalıydı. Üstelik bağırsak 4 metre eksik. Yediğim an normal sindirim olmadığından fenalık hissi oluyor. Kısacası sevgili hanımlar; diyorsunuz ya 'Çok zayıfsın'. Bu kadar kilo alabiliyorum. Bağırsaklarda doğru dürüst emilim yok. Organlar beslenemiyor, ben de öyle… Aman, sakın bağırsaklarınıza dokunmayın… Özenmeyin, ben hâlâ çekiyorum ve arıza kalıyor... Balık etli olmak çok daha güzel. Sakin yaptırmayın. Sadece çektiğim süreci görün, özenmeyin istedim. Kaç yıldır böyleyim biliyorsunuz, sevgiler" şeklinde konuştu.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Seren Serengil
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