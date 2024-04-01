Seren Serengil, Sinan Akçıl'a açtı ağzını yumdu gözünü
Seren Serengil, Sinan Akçıl'ın seçim sonuçlarıyla ilgili paylaşıma tepki gösterdi
Seren Serengil, meslektaşı Sinan Akçıl'a sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.
Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından şu cümleleri yayımladı; "Bir Arkadaşım diyor ki, 'İstanbul gitti'... Sanki bir diğer partiye oy veren Yunanistanlı. Hepimiz Türküz, Türkiye Cumhuriyeti için ve içinde yaşıyoruz, tek dileğim 4.5 yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak. Sizin de öyle olsun. Seçimler, savaş değil. Sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını. Bunları yazmak istedim."
Seren Serengil, Sinan Akçıl'ın bu paylaşımına tepki göstererek şöyle cevap verdi; "Ya ne dönek adamsın. Düne kadar 'Kurum' diyordun. Ben Ekrem beyi destekledim diye 'Acıyorum bu kıza' diyordun. Ne oldu? Kurum'a bir beste yap bu kadar bez afişi boşuna gitmesin. Sana gelince, çok şişmanlaşmışsın ama karaketerin hâlâ çok zayıf."
Fotoğraflar: İHA, Instagram, X