Seren Serengil, Sinan Akçıl'a açtı ağzını yumdu gözünü

Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından şu cümleleri yayımladı; "Bir Arkadaşım diyor ki, 'İstanbul gitti'... Sanki bir diğer partiye oy veren Yunanistanlı. Hepimiz Türküz, Türkiye Cumhuriyeti için ve içinde yaşıyoruz, tek dileğim 4.5 yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak. Sizin de öyle olsun. Seçimler, savaş değil. Sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını. Bunları yazmak istedim."