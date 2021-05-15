Dizi ve Sinema oyuncusu Serenay Sarıkaya'nın hayatı merak ediliyor. Gerek rol aldığı projelerle gerekse özel hayatındaki gelişmelerle Magazin gündeminde çok sık adı anılan ünlülerden biri olan Serenay Sarıkaya sosyal medyanın gündeminde. Serenay Sarıkaya dizileri, filmleri ve hayatına dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1992 yılında Ankara'da dünyaya geldi.Dizi ve sinema oyuncusu olan Serenay Sarıkaya aynı zamanda modeldir. Şaşkın adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı.

SERENAY SARIKAYA HAYATI

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Yanında babası olmadan büyüyen Sarıkaya bir röportajında bu durum için "Bir kız çocuğunu, hele gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay." dedi.

O dönemde Antalya'da yaşayan ve İstanbul'da yaşama fikrinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul'a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesinde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimini yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu.

Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir süre de tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı.

SERENAY SARIKAYA SEVGİLİSİ VAR MI?

Bir süre önce komedyen Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya'nın adı Haldun Demirhisar'la anılsa da Serenay Sarıkaya çıkan haberleri yalandı.

SERENAY SARIKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ