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Serenay Sarıkaya kimdir? Serenay Sarıkaya kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte merak edilenler

Magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya araştırılıyor. Bir süre önce Cem Yılmaz'la yaşadığı ilişkiyle gündem olan Serenay Sarıkaya şimdilerde bir başka aşk haberiyle gündemde. Serenay Sarıkaya'nın yaşı ve sevgilisi merak konusu oldu. Serenay Sarıkaya kimdir? Serenay Sarıkaya kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte Serenay Sarıkaya hakkında merak edilenler

Serenay Sarıkaya kimdir? Serenay Sarıkaya kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte merak edilenler

Dizi ve Sinema oyuncusu Serenay Sarıkaya'nın hayatı merak ediliyor. Gerek rol aldığı projelerle gerekse özel hayatındaki gelişmelerle Magazin gündeminde çok sık adı anılan ünlülerden biri olan Serenay Sarıkaya sosyal medyanın gündeminde. Serenay Sarıkaya dizileri, filmleri ve hayatına dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1992 yılında Ankara'da dünyaya geldi.Dizi ve sinema oyuncusu olan Serenay Sarıkaya aynı zamanda modeldir. Şaşkın adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı.

SERENAY SARIKAYA HAYATI

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Yanında babası olmadan büyüyen Sarıkaya bir röportajında bu durum için "Bir kız çocuğunu, hele gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay." dedi.

O dönemde Antalya'da yaşayan ve İstanbul'da yaşama fikrinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul'a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesinde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimini yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu.

Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir süre de tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı.

SERENAY SARIKAYA SEVGİLİSİ VAR MI?

Bir süre önce komedyen Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya'nın adı Haldun Demirhisar'la anılsa da Serenay Sarıkaya çıkan haberleri yalandı.

SERENAY SARIKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Sinema
YılBaşlıkRolüNotlar
2006ŞaşkınItırYardımcı karakter
2008PlajdaAslıYardımcı karakter
2010Ejderhanı Nasıl EğitirsinAstridSeslendirme
2011HoşçakalSarahBaşrol / Kısa Film
2013Behzat Ç. Ankara YanıyorMelisaBaşrol
2016İkimizin YerineÇiçekBaşrol
2021Bergen: Acıların KadınıBergenBaşrol
Televizyon
YılBaşlıkRolüNotlar
2008Peri MasalıTalyaBaşrol
2008Limon AğacıPeriBaşrol
2008-2010AdanalıSofia DikkayaBaşrol
2010-2012Lale DevriYeşim TaşkıranBaşrol
2013-2015MedcezirMira BeyliceBaşrol
İnternet
YılBaşlıkRolüNotlar
2017-2018FiDuru DurulayBaşrol [36]
Tiyatro
YılBaşlıkRölüNotlar
2019Alice MüzikaliAliceBaşrol
Reklam
YılMarkaRolüNotlar
2014ElidorKendisiBaşrol
2014-2016MaviKendisiBaşrol
2017-2020Head&ShouldersKendisiBaşrol
2018MaviKendisiBaşrol
2020MaviKendisiBaşrol

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