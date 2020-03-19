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HaberlerKültür-Sanat
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Serenay Sarıkaya'nın yanmış gözü ve saçı ABD'den gelecek

Serenay Sarıkaya'nın saçları ve yanmış gözü ABD'de yapılıyor. 'Acıların Kadını' şarkıcı Bergen'in hayatını konu edinecek olan filmde kullanılacak olan peruk ve kezzapla yanmış göz ABD'de özel olarak yapılıyor

Serenay Sarıkaya
Mehmet Çalışkan

'Acıların Kadını' olarak tanınan Bergen'in hayatının film olması uzun süredir gündemde. Çeşitli nedenlerden dolayı filmin başrol oyuncusu ve çekim tarihi sürekli olarak değişti.
Bergen'i canlandıracak oyuncu olarak Serenay Sarıkaya'da karar kılındı.

Serenay Sarıkaya, profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne sererek filmdeki şarkıları kendisi seslendirmek istedi.
Bu amacı uğruna şan dersleri de almaya devam ediyor.

Koronavirüs nedeniyle filmin çekim tarihinin belirsiz bir süre ertelendiği yönüne söylentiler çıktı.
Filmin yapımcısı Cemal Okan'ı arayarak söylentilerin doğru olup olmadığını sordum.
Cemal Okan, çekim tarihinin ertelenmediğini, planlandığı gibi mayıs sonunda sete çıkılacağını söyledi.
Tabii koronavirüs tehdidi ortadan kalkarsa.
Bu arada Serenay Sarıkaya'nın Bergen'e benzemesi için bir peruk ve kezzapla yanan göz ABD'de özel olarak yapılıyor.
Ayrıca Cemal Okan'ın yapımcısı olduğu bir diğer film olan 'Ölümlü Dünya 2'nin çekimlerine de yaz aylarında başlanacak.

Cemal Okan

BERGEN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ ? 

14 Ağustos 1989'd Anadolu turnesi kapsamında Samsun'dan Kayseri'ye geçen Bergen, buradaki çalışmasını tamamlayarak Mersin'e gitmek için yola çıktı. Yüzüne kezzap atarak bir gözünün kör olmasına neden olan boşandığı eşinin kendilerini takip ettiğini fark eden sanatçı ve annesi emniyeti arayarak durumu bildirdi. Tedbir alınacağını öğrenince yoluna devam etti.
Tarsus - Pozantı E-5 karayolunun Çamalan Yaylası mevkiindeki Gülek Kasabası'nda bulunan Aspava Lokantası'nda gece 04:00 sularında Halis Serbes, Bergen ve annesinin karşısına çıktı. Halis Serbes'in silahından çıkan 6 kurşunun hedefi olan Bergen, hayatını kaybetti.
Bergen, memleketi, Mersin'de Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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