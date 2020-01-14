Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün katıldığı bir ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Çeşitli dizi ve film projelerinde zaman zaman seslendirdiği şarkılarıyla da adından söz ettiren Sarıkaya, Sezen Aksu'nun kendisine albüm teklifinde bulunduğu iddialarına yanıt verdi.

Daha önce 'Masum Değiliz', 'İsyan', 'Tek Başına' gibi şarkıları seslendiren oyuncu için son dönemlerde albüm teklifi yağdığı ancak Serenay Sarıkaya'nın kendisine gelen teklifleri geri çevirdiği konuşuldu. Sarıkaya'ya, Sezen Aksu'nun kendisiyle albüm çalışması yapmak için devreye girdiği iddiaları hatırlatılınca Sarıkaya, "Hiç öyle bir şey yok." dedi.

"İŞİMLE BERABER YAPINCA SEVİYORUM"

Muhabirlerin "Albüm gelecek mi?" sorusuna ise ünlü oyuncu, "Yani bilmiyorum bunu işimle beraber yapınca seviyorum ama böyle bir profesyonellik ister miyim hakikaten bilmiyorum. Yetiyor gibi böylesi" şeklinde yanıt verdi.