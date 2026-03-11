Serenay Sarıkaya’ya teşekkür belgesi
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya, gelir vergisi yönünden gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler arasında yer alması sebebiyle teşekkür belgesi verildi
Giriş: 11.03.2026 - 13:49 Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Defterdarlığı tarafından düzenlenen Vergi Haftası kapsamında, Serenay Sarıkaya’ya teşekkür belgesi verildi.
Gelir vergisi yönünden gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler arasında yer alan Serenay Sarıkaya’ya, teşekkür belgesini İstanbul Defterdarı Rıza Bilgiç takdim etti.
