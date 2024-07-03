Serge Aurier, Galatasaray'a veda etti

2023-24 sezonunun ikinci devresinde Galatasaray forması giyen Serge Aurier, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Sarı Kırmızılı ekibe veda etti. Fildişili oyuncu, kişisel sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

"SAKATLIK NEDENİYLE HER ŞEYİMİ VEREMEDİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Serge Aurier'in açıklaması şu şekilde:

"Sevgili taraftarlar, öncelikle sabrınız ve kısa da olsa sevginiz için teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki Afrika Kupası finali sırasında yaşadığım sakatlık nedeniyle istediğim her şeyi veremediğim ve gösteremediğim için çok üzgünüm, bu bana çok zaman kaybettirdi. Bana güvendikleri için kulübe teşekkür etmek istiyorum. Bu yolculuk boyunca beni sadakatle desteklediğiniz için teşekkür ederim. Şampiyon olduk, biz tek kelimeyle Türkiye'nin en iyi kulübüyüz. Hayatım boyunca kalbimdesiniz ve nerede olursam olayım sizi destekleyeceğim! Başarı ve mutluluk dolu iyi bir sezon geçirin, teşekkürler Gala!"