Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Serge Aurier, Galatasaray'a veda etti - Galatasaray Haberleri

        Serge Aurier, Galatasaray'a veda etti

        Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Serge Aurier, sarı-kırmızılı takıma veda etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 20:01 Güncelleme: 03.07.2024 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serge Aurier'den Galatasaray'a veda!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2023-24 sezonunun ikinci devresinde Galatasaray forması giyen Serge Aurier, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Sarı Kırmızılı ekibe veda etti. Fildişili oyuncu, kişisel sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

        "SAKATLIK NEDENİYLE HER ŞEYİMİ VEREMEDİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM"

        Serge Aurier'in açıklaması şu şekilde:

        "Sevgili taraftarlar, öncelikle sabrınız ve kısa da olsa sevginiz için teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki Afrika Kupası finali sırasında yaşadığım sakatlık nedeniyle istediğim her şeyi veremediğim ve gösteremediğim için çok üzgünüm, bu bana çok zaman kaybettirdi. Bana güvendikleri için kulübe teşekkür etmek istiyorum. Bu yolculuk boyunca beni sadakatle desteklediğiniz için teşekkür ederim. Şampiyon olduk, biz tek kelimeyle Türkiye'nin en iyi kulübüyüz. Hayatım boyunca kalbimdesiniz ve nerede olursam olayım sizi destekleyeceğim! Başarı ve mutluluk dolu iyi bir sezon geçirin, teşekkürler Gala!"

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Yeni adresi belli oldu!
        Yeni adresi belli oldu!
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Hatay, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu
        Hatay, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"