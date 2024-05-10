Serge Gnabry sezonu kapattı
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'e elenen Bayern Münih takımında top koşturan Serge Gnabry, sezonu kapattı.
Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Serge Gnabry, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile deplasmanda karşılaştıkları maçın 27. dakikasında sakatlanarak yerini Alphonso Davies'e bıraktı.
EURO24'Ü KAÇIRABİLİR
Bayern Münih resmi sitesinden yaptığı açıklamada Serge Gnabry'nin yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattığını açıkladı.
Alman basınında çıkan haberlere göre 28 yaşındaki Alman oyuncunun EURO 2024'te forma giymesinin de zor olacağı söylendi.
Serge Gnabry'nin, EURO24'te forma giyme durumunun önümüzdeki günlerde net olarak açıklanması da bekleniyor.
20 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle yalnızca 20 maçta forma giyen Serge Gnabry bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.