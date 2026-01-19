Habertürk
        Sergen Yalçın'dan üç değişiklik - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın'dan üç değişiklik

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Zecorner Kayserispor ile sahasında karşılacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son maça göre 3 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 20:51 Güncelleme: 19.01.2026 - 20:51
        Sergen Yalçın'dan üç değişiklik!
        Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırladıkları maçta, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son karşılaşmaya göre üç futbolcuyu değiştirdi.

        Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'i ile sahaya dizildi.

        Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Emir Yaşar, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Taylan Bulut, Jota Silva, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

        Tecrübeli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Dolmabahçe'de oynanan ve 3-0 kazanılan karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

        Sergen Yalçın, sağ bekte Taylan Bulut'un yerine Gökhan Sazdağı'na formayı teslim ederken, sarı kart cezalısı Tiago Djalo'nun yokluğunda ise Emirhan Topçu'yu 11'de görevlendirdi. Yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle kamp kadrosundan çıkarılan Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise kaptan Orkun Kökçü yeniden 11'deki yerini aldı.

        AHMET SAMİ BİRCAN VE ALİ PAĞDA İLK KEZ KADRODA

        Beşiktaş'ın genç futbolcuları Ahmet Sami Bircan (18) ve Ali Pağda (17), Süper Lig'de ilk kez maç kadrosuna girdi.

        Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen iki oyuncu da Kayserispor mücadelesine yedek başladı.

        KADRODA ALTYAPIDAN 9 FUTBOLCU

        Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı mücadelede altyapıdan yetişen 9 futbolcu maç kadrosunda yer aldı.

        Siyah-beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz maça ilk 11'de başladı. Emre Bilgin, Emir Yaşar, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ise yedek kulübesinde teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekledi.

        BAŞKAN ADALI, TAKDİR BELGESİ ALAN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, eğitim öğretim yılının ilk döneminde takdir belgesi alan öğrencilerle bir araya geldi.

        Adalı, Beşiktaş ilçesinde takdir belgesi alan öğrencilerle Tüpraş Stadı'ndaki Kayserispor maçından önce buluştu.

        TARAFTARIN MAÇA İLGİSİ AZ OLDU

        Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarların ilgisi beklenenin altında oldu.

        Tüpraş Stadı'ndaki maçta tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

