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        Sergio Rico'dan müjdeli haber

        Paris Saint Germain'in kafa travması geçiren kalecisi Sergio Rico'dan müjdeli haber geldi. İspanyol kalecinin eşi Alba Silva, "Sergio yoğun bakımdan çıktı. Çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

        Ajanslar
        Giriş: 06.07.2023 - 15:36
        Sergio Rico'dan müjdeli haber
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        Fransız devi Paris Saint Germain forması giyen İspanyol Kaleci, Mayıs ayında attan düşerek kafa travması geçirmişti.

        TRT Spor'da yer alan habere göre 22 gün komada kalan 29 yaşındaki kalecinin tedavisi, Sevilla'daki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde devam ediyordu.

        İspanyol eldivenin eşi Alba Silva, Rico'nun yaklaşık bir buçuk aydır devam eden yoğun bakım sürecinde de sona gelindiğini duyurdu.

        Alba Silva, Rico'nun hastanenin servis bölümüne alındığını bildirdi.

        İspanyol basınına konuşan Alba Silva, " Rehabilitasyon süreci başladı. Artık Sergio ile 24 saat birlikte olabiliyoruz. Çok mutluyuz. Herkes bizim için dua etti. Desteklerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum" dedi.

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