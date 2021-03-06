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Serhat Teoman: 5 yıldır ilişkim var

Oyuncu Serhat Teoman, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere takıldı. Teoman, muhabirlerin "Uzun zamandır sizi kimseyle göremiyoruz" sözleri karşısında, "Tutmadı, olmadı başkalarına sorun bunu. Benim 5 yıldır ilişkim var" ifadelerini kullandı

Serhat Teoman: 5 yıldır ilişkim var - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Serhat Teoman, geçtiğimiz gün Arnavutköy'de görüntülendi. Teoman, mahalle bakkalından evinin eksikliklerini aldıktan sonra dışarıda gazetecileri karşısında görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

37 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının "Uzun zamandır sizi kimseyle göremiyoruz" sözleri karşısında, "Tutmadı, olmadı başkalarına sorun bunu. Benim 5 yıldır ilişkim var" diye esprili bir yanıt verdi.

Öte yandan oyuncu Serhat Teoman, kendisi gibi oyuncu olan Leyla Feray ile aşk yaşıyor.

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