Serhat Teoman: 5 yıldır ilişkim var

"İçimde bir sokak çocuğu var"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Serhat Teoman, geçtiğimiz gün Arnavutköy'de görüntülendi. Teoman, mahalle bakkalından evinin eksikliklerini aldıktan sonra dışarıda gazetecileri karşısında görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

37 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının "Uzun zamandır sizi kimseyle göremiyoruz" sözleri karşısında, "Tutmadı, olmadı başkalarına sorun bunu. Benim 5 yıldır ilişkim var" diye esprili bir yanıt verdi.

Öte yandan oyuncu Serhat Teoman, kendisi gibi oyuncu olan Leyla Feray ile aşk yaşıyor.