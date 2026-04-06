Serik Belediye binasına silahla ateş açan kişi yakalandı
Antalya'da motosikletle Serik Belediyesi önüne gelen Ş.D, binaya ateş açtı. Olayda binanın giriş kapısı ve vezne bölümünün camları kırıldı. Kaçan saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı
Giriş: 06.04.2026 - 09:09
Antalya'nın Serik ilçesinde pompalı tüfekle belediye binasına ateş eden kişi yakalandı.
AA'da yer alan habere göre sabaha karşı motosikletle belediye önüne gelen Ş.D, yanında getirdiği pompalı tüfekle belediye binasına 5 el ateş etti.
Olayda binanın giriş kapısı ve vezne bölümünün camları kırıldı.
Daha sonra motosikletini bırakıp uzaklaşan Ş.D, belediyede görevli zabıta personelinin ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
