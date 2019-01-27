6 | 10

"BİR MUTLULUĞUM HARUN’DU, DİĞER MUTLULUĞUM SERKAN OLDU!"

Konser arasında seyirci ile sohbet eden Serkan Kaya, "Hangi şarkıyı sevdiysem, onu seslendirmek nasip oldu. Müslüm Gürses’in ‘Bir Bilebilsen’, Ferdi Tayfur’un ‘Hatıran Yeter’ ve şimdi de Bendeniz ve rahmetli Harun Kolçak’ın seneler önce birlikte seslendirdiği ‘Biri Var’ şarkısı" diye konuşurken; Bendeniz ise "Şarkıyı yazan insan herkesten mutlu olmaz. Bir mutluluğum Harun idi, diğer mutluluğum Serkan oldu" şeklinde yorum yaptı.