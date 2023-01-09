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Haberler Magazin Serkan Keskin: Emeğimin karşılığını alıyorum - Magazin haberleri
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Serkan Keskin: Emeğimin karşılığını alıyorum

Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen Serkan Keskin, muhabirlerin, "Epey kilo vermişsiniz..." sözlerinin üzerine, "Emeğimin karşılığını alıyorum" dedi

Serkan Keskin: Emeğimin karşılığını alıyorum - Magazin haberleri
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 'Yılbaşı Gecesi' filminde 'Önder' karakterine hayat veren oyuncu Serkan Keskin, Bebek'teydi. Keskin, sahilde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Serkan Keskin, verdiği kilolarla da dikkat çekti.

"EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALIYORUM"

Düzenli olarak yürüyüş yaptığını dile getiren Keskin, gazetecilerin, "Epey kilo vermişsiniz..." sözlerinin üzerine, "Emeğimin karşılığını alıyorum" ifadelerini kullandı. Oyuncu, ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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