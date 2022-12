Gülse Birsel: Çok şahane oyuncularla çalışıyorum

Gülse Hanım, siz “film çekiyoruz” dediniz… Gülse Birsel: Muhteşem bir şey oldu. Senaryo bitmeden, sadece benim hikâyeyi ve karakteri anlatmamla ekibin yüzde 90’ı “Tamam. Ben varım” dedi. Çünkü diğer ekibi saydım, Ozan’ı söyledim. Evet, tabii ki Ozan’ın, benim, herkesin birbirine güvenmesi, işin iyi olacağına güvenmesi etkili olmuştur ama bir de bir arada vakit geçireceğiz duygusu da bizi çok heyecanlandırdı ve heveslendirdi. Bir de bir evin içinde böyle bir kadronun olması, bize sanki geleceğe dair de yapacağımız başka şeyler var gibi bir duygu veriyor. Bizi daha duygusal bir yerden cezbediyor. Serkan Keskin: Bence ‘Aile Arasında’ gibi bir referansımız da var. Benim çok sevdiğim bir film. Bir şeyleri uzaklarda aramak, dünyayı tekrardan keşfetmek gibi. Ben çok seviyorum. Çok samimi çok keyif alarak izlediğim bir işti. Gülse ile Ozan'ın tekrar bir araya geldiği bir işte oraya dâhil olma isteği duyduk. Bence hepimizde böyle bir his oldu. Bu da “Bundan sonra ne yapabiliriz? Bundan sonra nasıl devam ederiz?” gibi düşünceler oluşturdu. Sanki bu dönemde bir buluşma gibi oldu. Ozan Açıktan: Bir de aynı evde olduğumuz için herkes gerçekten bir aradaydı. Çok mekânlı bir filmde Serkan’ın sahneleri başka yerde olabilir, Gülse’nin aktris olarak o kadar mesaisi olmayabilirdi. Bu filmde, önde başka sahne oynanırken, Serkan’ın figürasyon yaptığı, Alina’nın figürasyon yaptığı, Gülse’nin figürasyon yaptığı sahneler var. Gülse Birsel: Biraz tiyatro kafası gibiydi. Her akşam buluşuyoruz, herkes birbirine selam veriyor, muhabbet ediyor sonra hep birlikte oynuyoruz ve sabaha karşı dağılıyoruz. Ertesi gün tekrar aynı yerde buluşuyoruz. Çok güzel bir dört haftaydı. Çok yorulduk ama şahane bir dört haftaydı.

"GÜLSE'NİN SENARYOLARI O YÜZDEN PARLIYOR"

Toplumun her kesimine hitap eden yapımlar olduğunu düşünüyorum.

Gülse Birsel: Her kesimi mi bilmiyorum ama ‘Aile Arasında’ veya ‘Yılbaşı Gecesi’ tabii ki festival filmleri değil. Tabii ki geniş kitleler için yapılmış filmler ama sanki ne olursa olsun belli bir okur - yazarlığı, belli bir tiyatroya gitmişliği olan bir kesimin daha iyi ilişki kurduğu, esprilerin daha çok tadını çıkardığını düşünüyorum.

Ozan Açıktan: Bu ana akım sinemanın bir parçası. Bence iyi filmler var. Onların toplaştığı alanlar da var. Biz Disney Plus’ta platformumuzu bulduk, film, izleyicilere orada ulaşacak. Başka bir filmimiz de izleyicilere festivalde ulaşabilir. Önemli olan filmlerin iyi olması. Bir de Gülse’nin karakterleriyle ilgili sorunuza ben bir şey eklemek istiyorum. O söylediğiniz bence zaten iyi bir senaryonun kuralı. Karakterlerin her birine ayrı film yapılabilecek gibi düşünmemiz lazım ki senaryodaki karakterlere inanalım ve oyuncular da şevkle oynasınlar. Gülse’nin senaryoları o yüzden de parlıyor. Ama aslında iyi bir senaryoda bütün karakterleri film yapabiliyor olmamız lazım.

Serkan Keskin: Yaptığımız, bağımsız ya da ana akım olsun, eğer gerçekten iyi bir şey yapmak istiyorsanız, iyi bir şey yaptığınıza inanıyorsanız, bunu çok fazla insanın görmesini istersiniz. Bağımsız bir film yapan yönetmen de filminin çok izlenmesini ister. Bu bir şeyi paylaşmaktır o yüzden bir işi iyi yaptığında, ona o kadar emek veriyorsanız, çok insana ulaşsın istersiniz. O yüzden böyle bir ayrım bana da garip geliyor. Demek ki benim bir hissim var. Ben bağımsızdı, ana akımdı çok takılmam. Ben bir şey izliyorum ve şu an bundan çok keyif alıyorum ve bundan çok mutluyum. O sanki bizi kısıtlıyor, bizi kalıplara sokuyor ve farklı farklı kulvarlara sokuyor gibi. Tabii ki böyle kulvarlar var ama ben oyuncu olarak canımın istediği, sevdiğim, beğendiğim, içinde olmak istediğim her şeyi oynamak istiyorum.

Gülse Birsel: Galiba kaliteyle reytingin kesişim kümesi var. Aslında hepimizin istediği de işlerimizin o kesişim kümesine düşmesi ve o dengeyi bir şekilde kurmak.