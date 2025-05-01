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        Haberler Magazin Serkan Keskin'in acı günü: Annesini kaybetti - Magazin haberleri

        Serkan Keskin'in acı günü: Annesini kaybetti - Magazin haberleri

        Ünlü oyuncu Serkan Keskin'in 78 yaşındaki annesi Zeliha Keskin hayatını kaybetti. Keskin'i cenazede ünlü dostları yalnız bırakmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 20:15 Güncelleme: 01.05.2025 - 20:27
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        Ünlü oyuncunun acı günü
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        Baba olmak için gün sayan Serkan Keskin, annesi Zeliha Keskin’in vefatıyla büyük bir acı yaşadı. 78 yaşındaki Zeliha Keskin, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Zeliha Keskin’in cenazesi, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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        Cenazeye; Serkan Keskin'in eşi Meriç Aral, kardeşleri ve babası Vehbi Keskin taziyeleri kabul etti.

        Oyuncuyu bu zor gününde sanat camiasından dostları da yalnız bırakmadı. Cenazeye; Cengiz Bozkurt, Onur Ünlü, Birkan Sokullu, Boran Kuzum, Sarp Aydınoğlu, Alina Boz’un yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı.

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