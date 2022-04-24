"MIAMI'YE YERLEŞMEYE KARARI ALDIM"

Öte yandan Petek Dinçöz, geçtiğimiz haftalarda da oğlu İrfan Aslan ile Miami'ye yerleştiğini açıklamıştı. Dinçöz, oğlu ile yeni evinin bahçesinde verdiği pozuna şu notu düşmüştü:

Herkese merhabalar... Beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle birlikte büyüyen başta 'PDFC' ailem, sonra siz değerli sevenlerim... Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurt dışında devam etmesini istediğim için Miami'ye yerleşme kararı aldım.

Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram'da aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum, kocaman sevgiler.