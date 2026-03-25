‘Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’ DasDas'ta

Haldun Taner’in tiyatro tarihimize ışık tutan oyun içinde oyunu ‘Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’ sezonda sadece 10 temsille DasDas’ta perde açmaya hazırlanıyor. 27 Mart Cuma akşamı prömiyerini yapacak oyunun kadrosunda Aydın Şentürk, Ayşegül Aydın, Birol Tezcan, Burak Tamdoğan, Didem Balçın, Mert Fırat, Özge Fışkın, Özgün Aydın, Taner Rumeli yer alıyor.

Mart ayında 2 temsili gerçekleştirilecek oyun, prömiyerin ardından 28 Mart Cumartesi akşamı bir kez daha DasDas’ta sahnelenecek.

‘Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’, Türk tiyatrosunun geçirdiği büyük dönüşümü sahne üzerinde, oyun içinde oyun anlayışıyla seyirciyi eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor. “Metne sadakat mi, yoksa doğaçlamanın özgürlüğü mü?” sorularını mizahın ince zekâsıyla soran oyun, tiyatromuzun batılılaşma serüvenine de ayna tutuyor.

Kahkaha ile hüznü iç içe geçiren oyun, geleneğin ve yeniliğin sahnedeki çekişmesini büyük bir ustalıkla görünür kılıyor.

