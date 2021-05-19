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SERT DÜŞÜŞ! 19 Mayıs Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu?

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Bitcoin ile araç satışlarını askıya almasının ardından inişe geçen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi tüm zamanların en yüksek düzeyi 64.500 dolardan yüzde 35'ten çok düşüşle 38,000 dolar düzeyine kadar gerileyince, piyasalarda toplam hacim de 1.8 trilyon dolara indi.

SERT DÜŞÜŞ! 19 Mayıs Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu?

Musk, Twitter hesabından 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Tesla Bitcoin karşılığında hiçbir şey satmayacak. Madencilik işlemlerinin daha sürdürülebilir bir enerjiye geçmesi durumunda Bitcoin´i ödemeler için kullanmayı düşünüyoruz. Bitcoin´in harcadığı enerjinin yüzde 1´inden azını harcayan diğer kripto para birimleriyle de ilgileniyoruz" demişti.

Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 38,854.87 ve 45,812.46 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 14.44 düşüşle 38,803.59 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 32.39 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 118 milyar dolar düşüşle 726 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 2,880.26 ve 3,562.47 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 17.66 düşüşle 2,880.37 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 32.93 ve piyasa hacmi de yaklaşık 61 milyar dolar düşüşle 333 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 409.23 ve 534.18 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 22.64 düşüşle 409.37 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 39.64 ve piyasa hacmi de yaklaşık 18 milyar dolarlık düşüşle 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 1.0 trilyon 816 milyar dolara kadar geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Tüm piyasalara gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 95 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9,929 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 40.5'ini Bitcoin, yüzde 18.6'sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 198 milyar dolar düzeyindeydi.

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